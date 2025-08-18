curajul de a rămâne tânăr: profesoara din sibiu care la 80 de ani, a schimbat catalogul pe rucsac / foto

După ce o viață întreagă a predat elevilor Limba și literaturaromână, doamna Ileana Filep continuă să ducă o viață activă.

Recent, profesoara din Sibiu a avut parte de o experiențăinedită: o fostă elevă, devenită ghid, a învățat-o despre fauna, flora și istoria Văii Hârtibaciului.

“Am predat în mai multe școli, însă ultimii ani la catedră i-am petrecut la Școala gimnazială 4 din Sibiu. Aici am predat 12 ani, iar din 2002 sunt pensionară”, spune doamna Filep.

În ciuda celor peste 80 de ani ai săi, a decis să plece în drumeție: „Știam despre programul Anii Drumeției, mai ales că o fostăelevă de-a mea, Nicoleta Ocneriu, este ghid. Am mers cu multăbucurie la o drumeție pe dealurile Veseudului, de-a lungul căreiaam avut parte de multe prezentări despre istoria și obiceiurile din Valea Hârtibaciului. În plus, Nicoleta ne-a vorbit și despre flora bogată, despre animalele și păsările sălbatice ale zonei. A fostextraordinar!”

Înconjurată de mulți copii însoțiți de părinți, fosta profesoară a redescoperit gustul zmeurei proaspăt culese și al sucurilornaturale stoarse de către producătorii locali din Veseud. Recunoaște că drumeția a fost puțin cam lungă pentru o persoană care are peste o decenii în spate: „Ghida a știut cândtrebuie să facem pauză, când să ne hidratăm, unde să ne așezămla umbră. Sunt mândră că în acea drumeție nu am cerut decât de două ori „time-out”, să-mi trag sufletul. Vreau să mai ies înnatură și urmăresc cu interes turele mai ușoare programate de Anii Drumeției.”