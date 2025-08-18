cutremur în noaptea de duminică spre luni în românia

Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs în noaptea de duminică spre luni în județul Vrancea.
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că seismul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, la ora 3.15, în județul Vrancea.
Acesta a avut magnitudinea 3și s-a produs la adâncimea de 126,6 kilometri.
Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (32 km), Buzău (55 km), Sfântu-Gheorghe (81 km), Brașov (91 km), Bârlad (94 km), Ploiești (98 km).
