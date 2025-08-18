două coduri de vreme rea la sibiu. în sudul județului va ploua torențial

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, 18 august 2025, avertizări meteo pentru mai multe zone din țară, inclusiv pentru județul Sibiu și zonele montane.

Cod galben

În intervalul 18 august, ora 10:00 – 18 august, ora 23:00, cea mai mare parte a Olteniei, vestul, nordul și centrul Munteniei, precum și sudul Transilvaniei vor fi afectate de instabilitate atmosferică. Fenomenele vizate includ averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni (1–3 cm). Cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp și izolat peste 40–50 l/mp.

Cod portocaliu

În intervalul 18 august, ora 14:00 – 18 august, ora 21:00, în județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, precum și în zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița și Prahova se vor înregistra averse importante cantitativ, descărcări electrice frecvente și intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70–90 km/h. Grindina va fi de medii și, izolat, mari dimensiuni (3–5 cm). Cantitățile de apă vor ajunge la 40–50 l/mp și, izolat, peste 60 l/mp.

Meteorologii recomandă prudență și monitorizarea evoluției vremii, ANM precizând că avertizările pot fi actualizate în funcție de intensitatea fenomenelor meteorologice.