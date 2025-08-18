escrocherie la sibiu: fetiță înșelată și șantajată de un „angajat” al instagram

Un individ din Sibiu a fost trimis în judecată după ce a păcălit o fetiță că este angajat al Instagram și a șantajat-o să îi trimită poze în ipostaze indecente. Tânărul, care la vremea comiterii faptelor era minor, este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive informatice, alterarea integrității datelor informatice, acces ilegal la un sistem informatic și șantaj.

Tânărul, domiciliat în județul Sibiu, a fost trimis în judecată, iar în 18 august 2025 a fost dispusă începerea judecății în această cauză.

Păcălită de un fals angajat al Instagram

La începutul lunii iulie 2023, un individ din Sibiu, minor la acea vremea, a abordat o fetiță prin intermediul rețelei de socializare Instagram. Potrivit actului de sesizare publicat pe rejust.ro, tânărul a mințit-o pe fată că este angajat al Instagram și, profitând de vulnerabilitatea ei, i-a cerut să îi furnizeze credențialele contului pentru a evita să îi fie blocată autentificarea. Fata l-a crezut, astfel că i-a dat datele contului – adresa de e-mail, numărul de telefon și parola. Câteva minute mai târziu, individul a intrat în contul fetei, i-a schimbat parola și și-a făcut de cap.

„Inculpatul a procedat în continuare la accesarea neautorizată a acestui cont aparținând minorei, procedând la alterarea integrității datelor informatice aferente contului. (…) în mod consecutiv a efectuat mai multe modificări neautorizate ale datelor contului victime, respectiv modificarea parolei de acces în cont, restricționând în mod implicit accesul titularului legitim; adăugarea la lista de urmăriți a mai multor persoane, fără ca minora să ăia cunoștință de acest lucru sau să își dea acordul; ștergerea de pe contul minorei a mai multor fotografii fără a avea acordul acesteia”, se arată în actul de sesizare.

A șantajat-o și i-a cerut poze dezbrăcată

Pentru a-și recupera contul, minora a fost șantajată de individ. Procurorii au stabilit că tânărul i-a cerut fetei fotografii dezbrăcată. Când aceasta a încetat să îi mai transmită materiale cu conținut sexual explicit, individul a amenințat-o că va trimite pozele pe care le are atât părinților ei, cât și profesorilor, iar apoi îi va șterge contul de Instagram.

Fata s-a speriat și și-a anunțat părinții. Oamenii legii au intrat pe fir și au început cercetările, făcând inclusiv percheziții informatice. Instanța a dispus, în 18 august, începerea judecății în această cauză.