explozie urmată de incendiu la o fabrică din rusia: cel puțin 20 de morți și peste 100 de răniți / video

O explozie urmată de un incendiu la o fabrică din regiunea Riazan, aflată la sud-est de Moscova, a provocat moartea a cel puțin 20 de persoane și rănirea altor 134, potrivit Reuters.
Autoritățile ruse au anunțat luni că bilanțul exploziei produse săptămâna trecută la o fabrică din regiunea Riazan a crescut la 20 de morți și 134 de răniți.
Incidentul a avut loc în urma unui incendiu izbucnit într-un atelier al fabricii, a declarat anterior guvernatorul Pavel Malkov.
Dintre persoanele rănite, 31 au fost internate în spitale din Riazan și Moscova, iar 103 primesc tratament ambulatoriu, au precizat serviciile de urgență locale într-un mesaj publicat pe Telegram.
Cauza exactă a incendiului nu a fost încă stabilită, iar presa rusă a relatat informații contradictorii privind activitatea fabricii.
Unele surse au sugerat că ar fi vorba de o unitate de producere a explozibililor, însă această ipoteză nu a putut fi confirmată.
Ultima oră
- Mărturii sfâșietoare după moartea băiețelului de 2 ani din centrul Sibiului. Locatarii cer: ”Timotei Popovici, pietonală!” / video 4 secunde ago
- Sibianul care la 40 de ani a luat cea mai mare notă la BAC-ul de toamnă. Robert are o poveste frapantă 21 de minute ago
- Patrule suplimentare în Parcul Sub Arini: un tânăr s-a aruncat deliberat într-o fântână arteziană /video 42 de minute ago
- A fost desemnată firma care va extinde parcarea Muzeului ASTRA din Pădurea Dumbrava 47 de minute ago
- Curajul de a rămâne tânăr: profesoara din Sibiu care la 80 de ani, a schimbat catalogul pe rucsac / foto 51 de minute ago