explozie urmată de incendiu la o fabrică din rusia: cel puțin 20 de morți și peste 100 de răniți / video

O explozie urmată de un incendiu la o fabrică din regiunea Riazan, aflată la sud-est de Moscova, a provocat moartea a cel puțin 20 de persoane și rănirea altor 134, potrivit Reuters.

Autoritățile ruse au anunțat luni că bilanțul exploziei produse săptămâna trecută la o fabrică din regiunea Riazan a crescut la 20 de morți și 134 de răniți.

Incidentul a avut loc în urma unui incendiu izbucnit într-un atelier al fabricii, a declarat anterior guvernatorul Pavel Malkov.

Dintre persoanele rănite, 31 au fost internate în spitale din Riazan și Moscova, iar 103 primesc tratament ambulatoriu, au precizat serviciile de urgență locale într-un mesaj publicat pe Telegram.

Cauza exactă a incendiului nu a fost încă stabilită, iar presa rusă a relatat informații contradictorii privind activitatea fabricii.

Unele surse au sugerat că ar fi vorba de o unitate de producere a explozibililor, însă această ipoteză nu a putut fi confirmată.