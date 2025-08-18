fc hermannstadt a pus în vânzare biletele pentru meciul cu farul

FC Hermannstadt a început vânzarea biletelor pentru meciul cu Farul Constanța, programat luni, 25 august, de la ora 19.00, la Sibiu.

După șase etape fără victorie, echipa lui Marius Măldărășanu caută primul succes al sezonului în disputa din runda a șaptea, cu Farul Constanța, din 25 august, de la Sibiu. Biletele sunt disponibile deja online pe platforma bilete.ro.

Începând de sâmbătă, 23 august, tichetele vor fi disponibile și la casa de bilete a Stadionului Municipal.

Prețurile biletelor diferă în funcție de zonă: 50 lei la Tribuna 1, 40 lei la Tribuna 2 și 20 lei la peluze. Copiii sub 6 ani au intrarea gratuită, dar nu au loc alocat, așa că este recomandat să stea în brațele părinților.

Și la această partidă vor fi puse în vânzare bilete pentru elevi și studenți cu reducere de 50% la Peluza Nord a Stadionului Municipal Sibiu. Astfel, la casa de bilete vor fi disponibile bilete pentru elevi și studenți, care se vor elibera în baza carnetului de elev sau student vizat pe anul în curs. Adulții care însoțesc minorii pot achiziționa bilete la prețul de 20 lei cu loc situat lângă minorul însoțit. Biletul va fi confruntat cu documentele în baza cărora au fost achiziționate la punctele de acces.

Program casa de bilete / Stadionul Municipal Sibiu:

Sâmbătă, 23 august, intervalul 16.00 – 20.00

Duminică, 24 august, intervalul 16.00 – 20.00

Luni, 25 august, intervalul 16.00 – 20.00