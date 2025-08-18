ghibu, „liceul viitorului”: clase renovate, sală de sport termoizolată și panouri fotovoltaice pe acoperiș / foto

Lucrările de modernizare a Liceului Onisifor Ghibu avansează: 15 săli de clasă complet modernizate

Lucrările de eficientizare energetică a Liceului Onisifor Ghibu din Sibiu progresează, autoritățile locale anunțând finalizarea intervențiilor în unul dintre cele două corpuri ale clădirii. Spațiul, care include 15 săli de clasă, a fost predat înapoi unității de învățământ, fiind complet modernizat.

În cel de-al doilea corp și la sala de sport, au fost deja realizate mai multe lucrări importante:

Înlocuirea învelitorii de țiglă și instalarea viitoare a panourilor fotovoltaice;

Montarea a șase pompe de căldură pentru asigurarea confortului termic din surse regenerabile;

Modernizarea sistemelor electrice și termice, precum și instalarea de lămpi LED eficiente energetic;

Finalizarea termoizolării fațadelor primelor două corpuri și înlocuirea completă a tâmplăriei.

În prezent, se lucrează la termoizolarea sălii de sport. În perioada următoare, clădirea va fi dotată cu două centrale de tratare a aerului, sistem modern de management al utilităților (BMS), sistem de detecție și semnalizare incendiu, precum și hidranți pentru stingerea incendiilor.

Având în vedere amploarea lucrărilor, termenul estimat pentru finalizarea investiției este luna octombrie 2026.