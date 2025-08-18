măldărășanu ține grupul unit după ce hermannstadt bifează a patra remiză

Hermannstadt a plecat cu un punct de pe Ilie Oană, după un meci ținut strâns până la ultimul fluier. Petrolul a deschis după pauză prin Gicu Grozav, minutul 51, iar răspunsul a venit târziu, dar decisiv, de la Sergiu Buș, minutul 82, dintr-o fază împinsă cu hotărâre de sibieni. S-a simțit că echipa nu renunță, chiar dacă ritmul a scăzut pe alocuri. Publicul a vibrat la ocazii, iar pe final Hermannstadt a mutat jocul sus, cu centrări, cornere și presiune constantă. Pentru o echipă care adună punct cu punct, egalul acesta contează și pentru moral.

Controversa serii s-a prins în minutul 57. Silviu Balaure a reluat spre poartă, iar mingea l-a lovit pe Franjo Prce, aflat în careu. Sibienii au cerut penalty, arbitrul Marian Barbu a arătat continuarea jocului, iar discuțiile au erupt imediat.

Fostul arbitru Marius Avram a detaliat la Digi Sport Special de ce decizia îi pare corectă, cu argumentul brațului aproape de corp: „Șut la poartă, mingea îi vine în mână. După celebra fază a lui Cucurella, de la Euro, instrucțiunile UEFA sunt ca la orice șut pe poartă, când mingea lovește brațul, se va acorda lovitură de la 11 metri. Excepții sunt când mâna e aproape de corp sau lipită de corp. Eu aici văd că o are foarte aproape de corp, chiar face un gest prin care încearcă să se ferească. Sunt convins că vor fi păreri diferite și că va naște o dezbatere”. Petrolul a respirat ușurat, Hermannstadt a strâns rândurile și a împins din nou.

Trupa lui Marius Măldărășanu are 4 remize în 6 etape și deși nu a obținut încă prima victorie în acest sezon, jocul echipei dă semne reale de îmbunătățire. Mesajul tehnicianului a fost clar, la flash interviu, după această remiză: „A fost un joc echilibrat, poate nu e rezultatul corect. Un control mai bun al nostru, ca și joc. Mă bucur că reacția după gol a fost corectă. Am pus presiune, golul nostru meritat, multe cornere, am schimbat sistemul. Este doar un punct, însă decât o înfrângere… vor veni și victoriile”.

Urmează Farul, un duel în care sibienii pornesc cu un plus față de adversar, cu o cotă de 2,32 pentru succes, potrivit cote-pariuri.ro. Pentru Buș, reușita de la Ploiești poate aprinde șirul, iar Balaure, ajuns deja la 4 pase decisive, rămâne jucătorul cheie al echipei, pe plan ofensiv.

Contextul de club rămâne stabil. Chiar și după un start fără victorie, conducerea a transmis sprijin pentru Marius Măldărășanu. Săptămâna trecută, Daniel Niculae l-a confirmat în funcție pe tehnicianul echipei, tocmai atunci când discuțiile despre schimbare se întețiseră: „Nu există așa ceva. Poți juca prost și să câștigi un meci, două. Dar poți juca bine și ok, nu te-ai impus, nu ai acumulat puncte, dar la un moment dat o să vină și reversul”.

Antrenorul are contract până în 2027, semnat în mai, cu 15.000 de euro lunar și un bonus la parafare de 50.000 de euro, semnal că proiectul este gândit pe termen mai lung.