marți și miercuri: întreruperi de gaz în două localități din județul sibiu

Compania Delgaz Grid anunță sistări temporare ale distribuției gazelor naturale în două localități din județul Sibiu, pentru lucrări efectuate de Transgaz la instalațiile proprii.
Marți, 19 august 2025, între orele 10:00 – 14:00, alimentarea cu gaz va fi oprită la consumatorii din localitatea Șoroștin.
Miercuri, 20 august 2025, între orele 08:00 – 18:00, serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat în localitatea Agnita.
Compania recomandă consumatorilor să închidă toate focurile pe durata întreruperii și să supravegheze modul de ardere a aparatelor după reluarea distribuției, timp de 30 de minute.
În cazul în care se simte miros de gaz, persoanele afectate sunt rugate să contacteze imediat dispeceratul de urgență Delgaz Grid la numerele:
0800.800.928 – gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă
0265.200.928 – tarif local din rețeaua Telekom, tarif operator din toate celelalte rețele
