mărturii sfâșietoare după moartea băiețelului de 2 ani din centrul sibiului. locatarii cer: ”timotei popovici, pietonală!” / video

Un copil de doar doi ani și-a pierdut viața sâmbătă noaptea, pe strada Timotei Popovici din Sibiu, după ce a fost lovit mortal de o mașină care circula în zonă. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale familiei și a zecilor de oameni aflați în apropiere. În urma tragediei, locatarii din zona Pieței Schiller solicită Primăriei Sibiu ca strada Timotei Popovici să fie transformată pietonală.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, accidentul s-a petrecut pe strada Timotei Popovici, în dreptul imobilului cu numărul 9. Băiețelul, în vârstă de 2 ani, se afla pe trotuar împreună cu părinții, bunicii și alte rude venite din Spania. Născut în Spania, dar cu domiciliul stabil în Sibiu, copilul s-a desprins pentru câteva clipe de lângă familie și a fugit spre carosabil. A traversat neregulamentar strada Timotei Popovici, venind dinspre strada Arhivelor și îndreptându-se spre strada Tipografilor.

Martorii spun că zona era aglomerată, iar vizibilitatea redusă din cauza serii și a mașinilor parcate pe margine. Șoferul unei mașini care circula în regim Uber, venind dinspre strada Popovici spre Papiu Ilarian, nu a avut timp să frâneze și l-a lovit mortal pe copil.

„Mașinile trec cu o viteză inexplicabilă”

Accidentul a stârnit o reacție imediată din partea rudelor copilului și a locuitorilor din zonă, care cer transformarea străzii Timotei Popovici în pietonală, pentru a preveni repetarea unei astfel de tragedii.

„Ar trebui să fie închisă strada Timotei, de la Oldies până la capătul celălalt. Se circulă cu viteză foarte mare. Eu locuiesc aici și de fiecare dată când trec cu fetița mea, mașinile trec cu o viteză inexplicabilă. Nu pot înțelege cum se circulă cu 50-60 km/h pe o stradă îngustă, pe care copiii aleargă, se joacă. Dacă fiica mea trece strada și lovește o mașină? A cui e vina?”, a declarat Denisa, mătușa copilului.

Aceasta subliniază că băiețelul nu era nesupravegheat. Era împreună cu părinții, bunica și alți membri ai familiei. Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă, când fratele mai mare a traversat strada, iar copilul de doi ani l-a urmat în fugă.

„Mi-e foarte greu să vorbesc despre asta. Dar lumea dă vina pe părinți. Nu au fost vinovați. Copilul era cu părinții, cu bunica, nu era lăsat singur. În plus, în colțul străzii este semn cu „Interzis la dreapta”, exceptând rezidenții. Mașina nu avea ce căuta acolo. Nu era rezident. Din suflet sper ca strada să fie închisă pentru trafic auto. Să nu se uite necazul acesta”, a spus sibianca.

Martorii spun că zona era extrem de aglomerată în momentul accidentului. Ovidiu, ospătar la un restaurant de pe strada Timotei Popovici, a fost printre primii care au sunat la 112. „Nu am văzut cum s-a întâmplat exact, doar l-am văzut întins pe jos. Mașina a trecut peste el. A fost un șoc. După aceea a mai venit o mașină… vă dați seama…”, povestește acesta.

Locuitorii cer ca Strada Timotei Popovici să devină pietonală

Ovidiu susține și el ideea transformării străzii în zonă pietonală. „Cred că pentru riverani ar trebui să existe acces limitat, dar altfel strada ar trebui devină pietonală. E o zonă frecventată de turiști, sunt firme, e centrul orașului. În alte orașe europene, centrul este pietonal tocmai pentru astfel de motive”, a mai spus acesta.

Și alți locuitori din zona Pieței Schiller spun că problema circulației pe această stradă este veche. „E prea îngustă, se circulă haotic. Ar fi bine să fie făcută pietonală, dar să se aibă grijă și de siguranța copiilor”, a spus Rodica, o localnică.

În urmă cu doi ani, Piața Schiller și strada Arhivelor – aflate în imediata apropiere – au fost transformate în zone pietonale, tocmai pentru a crește siguranța cetățenilor și a încuraja mobilitatea urbană sustenabilă. (Detalii aici)

Acum, după această tragedie, locuitorii din zonă cer ca strada Timotei Popovici să urmeze același model, pentru ca astfel de accidente să nu se mai repete.

