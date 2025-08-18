mesaje rasiste la sibiu: centrul cultural arab a depus plângere penală la parchet / foto

Fawzia Rehejeh, fondatoarea Centrului Cultural Arab din Sibiu, a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, după ce o persoană a publicat, în mod repetat, mesaje agresive, rasiste și incitatoare la ură pe pagina de Facebook a organizației și împotriva tuturor celor care interacționează cu aceasta.

Contul de Facebook care semnează drept „Ilie Sculărie” ar fi postat constant comentarii jignitoare și amenințări explicite, țintind comunitatea arabă din Sibiu și simpatizanții Centrului. Mesajele fac referire la o așa-zisă „Românie albă și creștină”, îndemnând la expulzarea „arabeților” și a „negroteilor” din țară.

Într-o postare publică, Fawzia a explicat motivele care au determinat-o să ia această măsură legală. „Nu știm ce se află în spatele unor cuvinte. Pot fi doar vorbe înveninate postate de un cruciat al tastaturii. Doar că eu nu pot fi sigură că amenințările, ura și rasismul se opresc în fața ecranului. Cine îmi poate da garanții că cel – sau cei – care tastează ură nu ajung să mă agreseze pe stradă, pe mine și pe toți cei pe care îi hărțuiește online?”, a spus aceasta.

Ea consideră că este responsabilitatea autorităților să intervină, pentru ca astfel de comportamente să nu escaladeze. „Facebook-ul este spațiu public, iar orice amenințare, rasism sau incitare la ură în mediul online este la fel de gravă ca și cum ar fi făcută față în față. Sper ca autoritățile să nu doar identifice persoana responsabilă, ci și să o tragă la răspundere”, mai spune Fawzia.

Val de mesaje rasiste și amenințări lunare

Întrebată dacă a mai primit astfel de amenințări, Fawzia a confirmat că mesajele de ură sunt constante, unele primite chiar lunar. „În ultimul an, am primit în mod repetat, în fiecare lună, mesaje care ne spuneau „Afară din țară!”, ne făceau „violatori”, „arabeți” și „negrotei”. Ne acuză că nu avem ce căuta, ca imigranți, în „România albă și creștină”. Aceste mesaje au fost transmise către Centrul Cultural Arab din Sibiu, către mine, dar și către membrii și simpatizanții acestuia. În ultimele zile, am primit multe mesaje din partea altor persoane arabe din România, prieteni ai Centrului Cultural Arab din Sibiu, care mi-au trimis capturi de ecran cu mesaje similare primite și de către ei. Ceea ce arată că nu aveam de-a face cu un comportament singular, ci cu cineva care se ocupă în mod serios cu trimiterea unor astfel de mesaje”, povestește aceasta.

Fawzia susține că, din punctul ei de vedere, aceste atacuri se încadrează la infracțiunea de instigare la ură (art. 369 Cod Penal) și că autorii acestor mesaje pun în pericol sentimentul de siguranță al comunităților arabe din România.

„Pentru noi, ca imigranți arabi în România, astfel de mesaje, plină de ură și rasism, sunt amenințări cât se poate de grave, care ne afectează sentimentul de siguranță. Cu toate că facem eforturi de a ne integra în societate, de a fi cetățeni activi, care contribuie la bunăstarea colectivă (iar unii dintre noi chiar au dobândit cetățenia română), mesaje de acest gen ne fac să ne simțim excluși, că nu suntem bineveniți și că nu avem ce căuta în România indiferent de calitățile și comportamentul nostru. Că simplul fapt că suntem arabi și că avem o altă religie ne descalifică de la a fi membri ai societății românești. Mai mult, am ajuns să ne fie frică de faptul că persoana sau persoanele din spatele acestor conturi s-ar putea să facă pasul următor și să treacă de la mesaje de ură postate online la violență fizică manifestată în spațiul public.”, explică tânăra.

Incidentul cu ouă de la Festivalul Culturii Arabe

În urmă cu doi ani, în timpul Festivalului Culturii Arabe, un necunoscut a aruncat cu ouă în participanți. Atunci, nu a fost depusă nicio plângere, iar autorul nu a fost identificat.

„Acela a fost un incident în care ne-am întrebat serios dacă a fost un gest antiarabi din partea unor xenofobi naționaliști. Până acum nu avem niciun răspuns. Atunci nu am depus nicio plângere la poliție și de aceea nu putem știi cine aruncat cu ouă în participanții la Festivalul Culturii Arabe și nici ce anume l-a motivat să facă acest lucru. În tot cazul, acele ouă sparte în mijlocul participanților a fost un semnal că prezența arabilor, chiar și culturală și artistică, deranjează pe anumite persoane”, a amintit aceasta.

Fawzia speră că demersul ei va avea un impact mai larg și că autoritățile nu vor ignora gravitatea mesajelor. „Sunt convinsă că statul român are mijloacele tehnice pentru a-l depista pe cel care se află în spatele acestor mesaje. Sper să aibă și voința judiciară de a-l pedepsi. E nevoie de o reacție fermă”, a concluzionat fondatoarea Centrului Cultural Arab, Fawzia Rehejeh.

