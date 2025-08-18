modernizări pe bandă rulantă în sibiu: ce străzi intră în reparații și care sunt rutele alternative

Din această săptămână încep lucrările contractate de Primăria Sibiu pentru modernizarea străzii Luxemburg, pe tronsonul dintre străzile Madrid și Tomis. Programate să se încheie în decembrie, intervențiile vor necesita închiderea totală a traficului pe acest sector, o măsură avizată de Comisia pentru sistematizarea circulației. Locuitorilor de aici li se va permite totuși accesul spre proprietăți.

Lucrări la rețelele de apă și canalizare realizate de constructorii contractați de operatorul SC Apă Canal SA:

Din această săptămână până în 1 noiembrie se va interveni pe str. L. Blaga pentru modernizarea rețelei de apă și a branșamentelor. Se va lucra în carosabil, dar fără a fi necesare închideri ale traficului. În schimb, se vor elibera locurile de parcare pe partea stângă în sensul de mers spre str. Berăriei, pe tronsoane scurte, în funcție de înaintarea săpăturilor.

În perioada 18 august – 4 decembrie se va lucra, pe rând, pe străzile H. Oberth, Bâlea, apoi Hegel și Frații Gracchi. Primul tronson pe care se intervine este cel dintre str. Izvorului și str. C. Noica. Până la finalul acestei luni, pe acest sector scurt, circulația de pe cele două benzi ale străzii H. Oberth spre str. Bâlea, va fi deviată pe banda 2 de pe sensul opus. După finalizarea, acestei porțiuni, lucrările vor continua pe str. Bâlea, pe noi tronsoane scurte, până la intersecția cu str. Hegel.

Lucrările la aceste rețele continuă pe șoseaua Alba Iulia, pe porțiunea dintre str. Verzăriei și str. E.A. Bielz, precum și în zona dintre str. Ogorului și str. Turda, pe tronsoane scurte. Se continuă intervențiile și pe străzile Râului, Lungă, Rahovei, H. Coandă (zona TransAgape și zona Compa), V. Aurie, Agârbiciu, Lazaret, Rennes și Spartacus.

Pe Calea Poplăcii (zona Inspectoratului de Jandarmerie), pe b-dul Victoriei și pe Calea Cisnădiei (între Al. Șteaza și Al. Streiu) se reface carosabilul în urma intervențiilor.

Lucrările la rețeaua de gaz continuă pe Calea Cisnădiei, str. N. Teclu și pe bulevardul C. Coposu. Pe str. Oncești se refac zonele afectate de intervenții.