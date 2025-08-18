pagubă uriașă pentru un crescător din șelimbăr: cinci oi omorâte de lupi în plină zi

Atac de lup în plină zi asupra turmei unui oier din Șelimbăr.

Pe 17 august 2025, în jurul orei 12:00, un lup a atacat turma de ovine a lui Vasile Bratu din Șelimbăr, județul Sibiu. Atacul s-a petrecut în apropierea unor stejari, unde oile se adăposteau de căldură și se aflau la adăpat.

Norocul a făcut ca câinii de pază și ciobanii să intervină rapid, alungând animalul înainte ca pagubele să fie și mai mari. În urma atacului, cinci oi au fost ucise, unele fiind consumate aproape complet, iar altele doar mușcate la gât.

Vasile Bratu, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine și Caprine „Mărginimea” din județul Sibiu, a declarat că paguba este semnificativă, având în vedere valoarea animalelor afectate. Crescătorul a adăugat că nu este primul incident de acest fel, dar de data aceasta câinii nu se aflau în apropiere, ceea ce a permis lupului să atace.

Autoritățile au fost alertate imediat, iar medicul veterinar a constatat pagubele. Conform legislației, crescătorii afectați de animalele sălbatice pot solicita despăgubiri, notificarea incidentului fiind făcută în scris la primăria locală, care demarează procedura de constatare a pagubelor.

Bratu a subliniat că, deși animalele sălbatice precum lupii și urșii sunt prezente în zonă, autoritățile nu au luat măsuri suficiente pentru protejarea turmelor. Crescătorul intenționează să acorde o atenție sporită câinilor de pază, asigurând prezența acestora în apropierea turmei pentru a preveni incidente viitoare.