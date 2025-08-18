patrule suplimentare în parcul sub arini: un tânăr s-a aruncat deliberat într-o fântână arteziană /video

Un nou val de teribilisme pe rețelele sociale a stârnit reacții la Sibiu. Un adolescent din Cisnădie, cunoscut pe TikTok, a strâns sute de vizualizări după ce s-a filmat aruncându-se în fântâna arteziană din Parcul Sub Arini. Ora de Sibiu a primit mai multe videoclipuri cu provocările sale, care circulă intens în mediul online.

Pentru a preveni repetarea unor astfel de gesturi periculoase, Poliția Locală Sibiu a intensificat patrulele în zona parcului. Autoritățile avertizează că asemenea acțiuni nu doar că pun în pericol integritatea celor implicați, dar pot crea și un precedent pentru alți tineri care încearcă să imite astfel de provocări.

„Poliția Locală nu are posibilitatea de a aplica amendă în baza unor filmări realizate de terți. De altfel, precizăm că, în acest caz, în contextul în care nu au fost produse daune fântânii, legislația nu prevede amendă. Pentru a descuraja astfel de acțiuni ce pot avea ca rezultat rănirea persoanelor, Poliția Locală a intensificat patrularea în zonă”, a declarat pentru Ora de Sibiu Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Fenomenul provocărilor online a căpătat amploare în rândul adolescenților, iar specialiștii atrag atenția că, de multe ori, dorința de vizibilitate pe platforme precum TikTok îi determină pe tineri să își asume riscuri inutile. În cazul de față, deși fântâna nu a fost avariată, pericolul rănirii este evident.