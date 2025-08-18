premieră națională: parcurile fotovoltaice au mai multă putere instalată decât termocentralele

Potrivit datelor actualizate în timp real de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), puterea instalată în parcurile fotovoltaice din România a ajuns la 2.765 MW, depășind astfel centralele pe cărbune (2.762 MW) și centralele pe gaze (2.744 MW).

În prezent, energia solară se clasează ca a treia sursă de generare a țării în termeni de putere instalată, după centralele eoliene și hidrocentrale. Această cifră este însă doar pentru parcurile fotovoltaice mari; dacă luăm în calcul și micile centrale ale prosumatorilor, care însumează 2.726 MW, capacitatea totală solară a României ar depăși 5.400 MW, poziționând energia solară ca a doua sursă de generare în termeni de putere instalată, după hidrocentrale, scrie Economica.

Este important de menționat că puterea instalată nu reflectă neapărat producția efectivă de energie, factorul de capacitate fiind mai redus pentru solar față de centralele tradiționale. În primul semestru al acestui an, Transelectrica a raportat următoarele producții:

Parcuri eoliene, fotovoltaice și capacități pe biomasă: 4,6 TWh (aproximativ 19% din totalul național)

Centralele nucleare de la Cernavodă: 4,7 TWh

Hidrocentrale: 6,4 TWh

Termocentrale pe cărbune și gaze: 7,5 TWh, rămânând prima sursă de generare în termeni de producție efectivă.

În plus, mai multe proiecte fotovoltaice se află în diverse stadii de dezvoltare, iar licitațiile pe schema Contractelor pentru Diferență (CfD) însumează aproape 2.000 MW, ceea ce sugerează că rolul energiei solare în sistemul energetic național va continua să crească în următorii ani.