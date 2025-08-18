prognoza meteo: cum va fi vremea în ultimele zile de vară și la ce să ne așteptăm în septembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis luni prognoza pe regiuni pentru perioada 18 – 31 august, practic ultimele zile din vara calendaristică.

Valorile termice diurne vor fi în creștere, de la o medie de 22 de grade în prima zi, până în jurul valorii de 30 de grade în data de 21 august. În următoarele două zile se va răcori cu 5…6 grade, iar până în 27 august nu vor mai fi variații semnificative ale temperaturilor diurne. Va urma o nouă încălzire, astfel că la finalul intervalului de prognoză, maximele termice vor fi în medie de 29…30 de grade. Media minimelor termice va scădea până în 21 august, când va fi de

11…12 grade. Vor urma două nopți cu temperaturi ușor mai ridicate, apoi, între 24 și 26 august se va răcori și mediile minimelor de temperatură vor coborî spre 9 grade. Din 27 august temperaturile minime vor crește, din nou, spre o medie de 11…12 grade.

Averse pe arii extinse și însemnate cantitativ vor fi în data de 18 august și în jurul datei de 22 august. În restul intervalului, aversele vor fi pe suprafețe mici și în general slabe.

Cum va fi vremea la munte

În zilele de 18 și de 19 august, temperaturile maxime vor fi, în medie, de 16 grade. În următoarele două zile va fi mai cald cu 5…6 grade, apoi se va răci, astfel că în data de 23 august, media maximelor termice va fi de aproximativ 16 grade și se va menține în apropierea acestei valori până în 27 august. În ultimele zile de prognoză se va încălzi ușor și treptat, iar media maximelor va tinde spre 21 de grade. Minimele termice vor fi în medie de 8…10 grade, până în 21 august, dimineața. În următoarea noapte se va încălzi cu 3…4 grade, pentru ca între 23 și 31 august media temperaturilor minime să aibă variații între 6 și 10 grade.

Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și însemnate cantitativ în data de 18 august, precum și în intervalul 22…24 august.