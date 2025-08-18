restricții pe autostrada a1 la sibiu: bretea de acces închisă temporar

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov anunță restricții de circulație pe autostrada A1, în zona nodului rutier Sibiu Vest, la Șura Mică.

Marți, 19 august 2025, o bretea de acces către autostradă va fi închisă pentru lucrări de reparații. Intervenția va începe la ora 05:00 și se va încheia la ora 18:00.

Lucrările constau în frezarea stratului de uzură și aplicarea unui covor asfaltic nou. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară din zonă.

