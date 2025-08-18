românia își face centru de securitate cibernetică pentru energie

Ministerul Energiei a publicat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de Urgență privind înființarea și operaționalizarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie (CRISCE). Înființarea centrului este motivată de necesitatea ca sectorul energetic să fie pregătit pentru amenințări cibernetice complexe și în continuă evoluție.

Proiectul precizează că posturile necesare pentru operaționalizarea centrului trebuie să fie de nivelul cel mai înalt, din perspectiva experienței și performanței în domeniu, pentru a garanta succesul operațiunilor de securitate cibernetică.

În ceea ce privește salariile, deși piața securității cibernetice din România este relativ tânără și nu există date statistice relevante, „informațiile statistice generale indică salarii medii de 4.500–5.000 euro brut lunar”, iar în cazul cerințelor de înaltă calificare, salariile reale pot ajunge frecvent la 13.000–20.000 euro brut lunar, scrie Digi24.

Proiectul justifică înființarea centrului prin creșterea atacurilor cibernetice în sectorul energetic, care pot opri producerea, furnizarea și transportul de energie electrică, gaze naturale sau energie termică. Atacurile pot influența direct prețurile la energie și stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național, afectând indirect serviciile publice și economia.

Alte motive invocate includ: creșterea riscurilor pentru apărarea și securitatea națională a României în contextul războiului Rusiei din Ucraina, liberalizarea pieței energetice, fluctuația prețurilor și creșterea numărului de companii energetice active pe piața de capital.

Proiectul subliniază că urgența adoptării OUG este justificată de posibilitatea unui atac cibernetic multiplu asupra infrastructurii naționale, care ar putea genera panică, afecta poziția companiilor energetice pe piața de capital și influența prețurile la energie. De asemenea, este necesară consolidarea securității cibernetice pentru companiile de stat și operatorii beneficiari ai proiectelor finanțate prin Fondul pentru Modernizare.

Centrul CRISCE va asigura monitorizarea continuă, răspunsul prompt la incidente, investigațiile forensic și protecția împotriva atacurilor cibernetice, ca elemente esențiale ale politicii naționale în domeniul energetic. Documentul subliniază că întârzierea operaționalizării unui CSIRT sectorial vulnerabilizează componentele sistemului energetic și poate genera pagube majore.

În ceea ce privește salariile, la nivel internațional, acestea sunt:

SUA: 242.000 USD anual (≈18.500 euro/lună)

Canada: 216.000 CAD anual (≈12.000 euro/lună)

Elveția: 180.000 euro anual (≈15.000 euro/lună)

Germania: 140.000 euro anual (≈11.666 euro/lună)

UK: 145.000 euro anual (≈12.083 euro/lună)

Salariul unui manager/director de securitate cibernetică (CISO) variază între 178.000 și 394.401 USD anual.

Nota de fundamentare subliniază că în România piața securității cibernetice este tânără, iar salariile medii raportate de surse generale (4.500–5.000 euro brut lunar) nu reflectă cerințele specifice pentru CRISCE. Pentru specialiști cu înaltă calificare, salariile reale pot ajunge la 13.000–20.000 euro brut lunar. Servicii similare externalizate de NATO sau UE se plătesc între 80–110 euro brut pe oră (≈13.440–18.480 euro/lună), subliniind valoarea pieței acestor competențe.

Astfel, proiectul prevede derogări de la Codul Muncii și Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru a atrage și menține personalul de înaltă specializare și a gestiona amenințările cibernetice asupra infrastructurilor critice naționale.