scandal de corupție la vâlcea: polițiști acuzați că falsificau perioada de suspendare a permiselor

Sunt percheziții, luni, la polițiști din Vâlcea, acuzați că modificau în sistem perioada de suspendare a permiselor auto, potrivit Direcției Generale Anticorupție (DGA).

Ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, fac percheziții pentru comiterea mai multor infracțiuni de corupție în legătură cu atribuțiile de serviciu ale unor agenți de poliție rutieră referitoare la implementarea în sistemul informatic a mențiunilor privind perioada în care unor persoane le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule ca sancțiune contravențională complementară.

Sunt puse în executare un număr de 12 mandate de percheziție domiciliară, la locuințele unor agenți de poliție și ale unor persoane fără calitate specială, precum și la două birouri dintr-o structură a Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. De asemenea, se fac percheziții auto asupra autovehiculelor utilizate de mai multe persoane implicate în cauză.

Totodată, sunt puse în executare trei ordonanțe de ridicare de înscrisuri și bunuri de la sediul IPJ, precum și patru mandate de aducere, două dintre acestea vizând agenți de poliție. Persoanele urmează a fi conduse pentru audieri la sediul parchetului, în vederea continuării cercetărilor.

În cauză s-a beneficiat de sprijin din partea Brigăzii de Operațiuni Speciale Pitești, a Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea și a jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Craiova.

Activitățile sunt desfășurate în cadrul unei anchete aflate în derulare, iar pe parcursul acesteia se vor dispune măsurile legale în raport de situațiile constatate și de probatoriul administrat.