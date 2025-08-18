schimbare majoră la rovinietă: plătești cât conduci!

Șoferii din România vor avea, în curând, un mod complet nou de a plăti pentru drumurile naționale. Ministerul Transporturilor pregătește implementarea unui sistem electronic de tarifare rutieră, care va calcula suma datorată automat, în funcție de distanța parcursă, tipul drumului și caracteristicile vehiculului.
Contractul de finanțare, în valoare de aproape 282 de milioane de lei, a fost semnat între Ministerul Transporturilor și CNAIR pe 31 iulie 2025. Finanțarea vine prin Programul Național de Redresare și Reziliență, scrie Antena3.
Cum va funcționa noul sistem
Vehiculele vor fi monitorizate prin trei modalități:
-
Echipament de bord conectat la satelit;
-
Aplicație mobilă pe smartphone;
-
Tichet electronic de rută completat manual de utilizator.
Sistemul va urmări în timp real traseul parcurs și va calcula automat tariful datorat, virând direct suma în contul CNAIR. De asemenea, va fi compatibil cu sistemele similare din alte state membre UE.
Etapele implementării
Proiectul se va desfășura în trei faze:
-
Dezvoltarea sistemului informatic centralizat;
-
Achiziția echipamentelor necesare;
-
Instalarea infrastructurii și identificarea punctelor de control pe drumurile naționale.
Conform contractului, sistemul trebuie să fie funcțional până la 31 decembrie 2026, iar vechiul sistem de roviniete cu termen fix va fi eliminat.
Această schimbare va transforma modul în care românii plătesc pentru drumuri, oferind un sistem mai flexibil și mai corect, calculat exact pe baza utilizării reale a rețelei rutiere.
