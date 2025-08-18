sibianul care la 40 de ani a luat cea mai mare notă la bac-ul de toamnă. robert are o poveste frapantă

Robert Constantin este un exemplu viu că niciodată nu e prea târziu să îți urmezi visurile. La 40 de ani, a obținut cea mai mare notă la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat, în județul Sibiu: 9,26. Performanța sa vine după doar trei săptămâni intense de pregătire, în care și-a dedicat tot timpul studiului, luându-și concediu special pentru a-și atinge acest obiectiv.

Originar din Slobozia, județul Ialomița, Robert a lucrat mai mulți ani în Anglia, iar în 2020 s-a mutat la Sibiu, devenind un „sibian adoptat”. De-a lungul timpului, a muncit în diverse domenii, inclusiv la un magazin Decathlon, iar recent a lucrat pentru o perioadă în Elveția. Cu toate acestea, gândul de a-și finaliza studiile nu i-a dat pace.

„M-a uimit nota. Am 40 de ani. Mi-am petrecut o parte din viață în Anglia, dar anul acesta am decis să îmi termin studiile. Nu am putut susține examenul în iunie, dar am recuperat acum. Nu mă așteptam la o notă așa mare”, spune Robert.

Pentru examen, s-a pregătit la română, geografie și istorie, materiile la care a susținut probele. În ciuda emoțiilor, rezultatul a fost peste așteptări. „Mi-am luat un concediu de 3 săptămâni și am pus la punct tot ce aveam de recuperat. Am vrut doar să îmi demonstrez mie că pot. Nu am avut planuri de liceu, nici de facultate, dar am realizat că vreau să îmi depășesc limitele”, povestește acesta.

Deși inițial nu se gândea să continue cu o facultate, acum Robert își dorește să urmeze cursuri la distanță – fie la Facultatea de Inginerie, fie în domeniul Limbilor Străine, întrucât vorbește fluent franceza și engleza, iar spaniola o studiază la nivel începător.

„Am fost anunțat de domnul diriginte că e posibil să mai fiu sunat – probabil din cauza notei. Nu am putut pleca în vacanță până nu am văzut rezultatul, aveam emoții. Mi-au spus prietenii că mă așteaptă o petrecere când mă întorc. Pentru mine, examenul a fost mai ușor decât mă așteptam. Contează doar să vrei”, spune acesta.

Robert este dovada că vârsta nu este o barieră, ci doar o cifră. Cu determinare, dorință și curaj, și-a transformat o provocare personală într-o reușită publică. El le transmite tuturor celor care cred că „este prea târziu” un mesaj simplu, dar puternic: „Nu trebuie să ai 20 de ani ca să obții o notă mare. Trebuie doar să vrei”, a spus acesta.

Mândră de reușita lui, familia i-a promis lui Robert că, atunci când se va întoarce din vacanța în care a plecat astăzi, îl va aștepta cu o petrecere în cinstea rezultatului obținut.