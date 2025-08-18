sibienii, pe cai mari! csm, titlul național la echitație și medalii pentru tinerii sportivi / foto

Pe lângă rezultatele excelente de la competițiile individuale, echipa CSM Sibiu a câștigat titlul național la categoria ”amatori” din cadrul Campionatului Național de la Prejmer.

Din acest an, Federația Ecvestră Română a dedicat o atenție specială și amatorilor, incluzând titlul național la echipe și acestei categorii de sportivi împătimiți.

În urma a două manșe, echipa de la CSM Sibiu și-a asigurat sâmbăta trecută și titlul de campioană a României, ediția 2025, la această categorie. Sportivii sibieni medaliați care au format echipa câștigătoare au fost:

*Adelina Paralescu & Schladitz Maid

*Maria Nemțiu & Bon Voyage

*Marian Ionatan & Lady Moon.

Marele trofeu al câștigătorilor a revenit desigur și maeștrilor sportului, Ionel Bucur și Gruia Deac, antrenorii acestor sportivi.

Un rezumat al rezultatelor obținute de echitația sibiană la Campionatul Național:

*Celia Maria Chiriac & Vegas (copii – campioni nationali)

*Daria Copos & Brilliant Balou (copii- locul 4)

*Daniel Bucur & Rock Chick (Elite-Tour, loc 1)

* Daniel Bucur & Casinia (Gold-Tour, locurile 4 și 5)

*Diana Borghină & Quasar( Elite- M1- M2, 2 locuri 5)

*Ruxandra Florea & Aglaie D”Olly (copii -M1, locul 1)

*Ilinca Elena Barna&Famous Cosena ( Tineret – M1, locul 3)

Evoluții frumoase au avut și sportivii:

*Petra Udrescu & Ebony

*Paula Cosma & Djerba

*Ana Tudoran & Aruna

*Ana Costinas & Atreju

*Diana Borghina & Chayton

În spatele acestor deosebite rezultate stau multe ore de muncă uriașă a antrenorilor Ionel Bucur și Daniel Bucur, care cu multă pasiune au ajuns la aceste frumoase performanțe.

Ceea ce nu se vede este aportul considerabil al “asistenților sportivilor”, cei care, cu dragoste și dăruire gestionează îngrijirea zilnică a cailor, începând de la hrănire până la toaletarea și curățarea acestora, ei devenind astfel parteneri esențiali pentru reușita fiecărui sportiv din echipă. Clubul îi felicită pe Alexandru și Antina Tăbuică și pe toți cei care se află în spatele acestor rezultate excepționale!

Sportivii sibieni se pregătesc pentru Balcaniada de la Belgrad ( 2-7 septembrie) și concursul de la Lier – finală de Campionat European pe echipe din perioada 16-20 septembrie.