sibiul sub cod portocaliu. isu face recomandări pentru cetățeni

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni, 18 august, o avertizare de cod portocaliu pentru sudul județului Sibiu, valabilă în intervalul 14:00 – 21:00, în special în zona de munte. Fenomenele vizate includ averse puternice, frecvente descărcări electrice, vânt cu rafale de 70-90 km/h și grindină de dimensiuni medii și mari (3-5 cm).

În anumite intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 40-50 l/mp, iar izolat, chiar peste 60 l/mp.

Pentru gestionarea situațiilor de urgență, ISU Sibiu va activa Grupa Operativă pe durata avertizării. Autoritățile recomandă populației să manifeste prudență și prevenție și să respecte următoarele măsuri:

Nu traversați râuri sau pârâuri în creștere și mențineți-vă la distanță de maluri.

Evitați apropierea de copaci, stâlpi sau elemente de construcție în caz de vânt puternic.

Șoferilor li se recomandă să evite deplasările în zonele afectate sau vizate de avertizări meteo.

Pentru ghiduri detaliate privind comportamentul în caz de fenomene meteo extreme, populația poate accesa Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență “FII pregătit”.