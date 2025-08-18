topul liceelor din sibiu după sesiunea de toamnă la bac: pe primul loc sunt 3 colegii cu ”sută la sută”, iar patru au promovabilitate zero

Ministerul Educației a centralizat rezultatele din a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2025, înainte de contestații. La nivel național, rata de promovare este de 28,4% (7.375 de candidați promovați din 25.710 candidați prezenți).

În județul Sibiu, rata de promovare (înainte de contestații) înregistrată de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului de Bacalaureat în sesiunea august 2025, este de 29,8%. Comparativ cu sesiunea august-septembrie 2024, rata de promovare a scăzut cu 0,53% (30,33%), față de sesiunea august-septembrie 2023 rata de promovare a scăzut 3,2% (33%), față de sesiunea august-septembrie 2022 rata de promovare a scăzut 9% (38,8%), față de sesiunea august-septembrie 2021 a scăzut cu 3,1% (32,9%), față de sesiunea august-septembrie 2020 rata de promovare a crescut cu 1,1% (28,7% în 2020), iar față de sesiunea august-septembrie 2019 rata de promovare este mai mică cu 0,8% (30,6%).

În sesiunea august 2025, au promovat 140 de candidați, dintr-un total de 470 de candidați prezenți, 330 de candidați fiind respinși (din care 83 candidați au media probelor între 5 și 5,98). Precizăm că 100 de candidați au absentat.

Cea mai mare medie este de 9,26 obținută de un absolvent de la Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu, forma de învățământ cu frecvență redusă.

La nivelul județului Sibiu există 3 unități de învățământ cu rata de promovare de 100% (Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu și Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu), iar 4 unitatăți de învățământ au o rată de promovare de 0% (Liceul Tehnologic „Ioan Lupaș” Săliște, Liceul Tehnologic „Mediensis” Mediaș, Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică și Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaș).

Topul unitățior de învățământ liceal din județul Sibiu, după rata de promovare înainte de contestații, este:

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu – 100%

Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu – 100%

Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu – 100%

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu – 70,00% Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu – 66,66% Liceul Tehnologic „Ilie Măcelariu” Miercurea Sibiului – 60,00%

Liceul de Artă Sibiu – 60,00%

Liceul „August Treboniu Laurian” Agnita – 60,00%

Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu – 55,55%

Precizăm că nota minimă de promovare, pentru fiecare disciplină, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6 (șase). Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaților prezenți.

Rezultatele (înainte de contestații) au fost afișate luni, 18 august, la ora 12:00, atât în centrele de examen, cât și pe pagina web dedicată, bacalaureat.edu.ro.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educației a publicat rezultatele elevilor prin anonimizarea numelui și a prenumelui.

Vizualizarea lucrărilor scrise și contestațiile pot fi depuse în ziua de 18 august 2025 (în intervalul orar 14:00 – 18:00), precum și în zilele de marți și miercuri (19 și 20 august 2025). Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi anunțate MARȚI, 26 august 2025.