trump șochează din nou: „ucraina nu intră în nato. crimeea rămâne rusiei!”

Președintele Statelor Unite Donald Trump a exclus posibilitatea ca Ucraina să adere la NATO sau să recucerească Crimeea ocupată de Rusia, ca parte a negocierilor cu Moscova.

Trump a pus presiune pe Zelenski înaintea discuțiilor de luni de la Washington cu liderii europeni, afirmând că președintele ucrainean ar putea încheia războiul „aproape imediat” dacă ar dori acest lucru, potrivit The Guardian.

Trump a publicat declarațiile duminică seara pe platforma Truth Social, cu câteva ore înainte de întâlnirea programată la Biroul Oval cu liderii europeni Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Volodomir Zelenski.

„Președintele Zelenski poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă vrea, sau poate continua să lupte”, a scris Trump. „Nu mai recuperăm Crimeea dată de Obama (acum 12 ani, fără să se tragă un foc de armă!), și nici nu intră Ucraina în NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”, a adăugat el.

La un minut după, președintele SUA a postat că va fi o „mare onoare” să găzduiască în același timp atât de mulți lideri europeni la Casa Albă.

Declarațiile riscă să stârnească îngrijorare în rândul diplomaților europeni, care vor să evite o repetare a umilirii publice la care a fost supus Zelenski în timpul ultimei sale vizite la Casa Albă, în februarie, când Trump și vicepreședintele SUA, JD Vance, l-au acuzat de lipsă de recunoștință și de respect și i-au spus: „Nu ești într-o poziție bună. Acum nu ai cărțile în mână.”

Sosit duminică seara la Washington pentru întâlnire, Zelenski a declarat că speră ca „forța comună” a Ucrainei, alături de SUA și partenerii europeni, să oblige Rusia la pace.

„Sunt recunoscător președintelui Statelor Unite pentru invitație. Cu toții ne dorim la fel de mult să încheiem acest război rapid și sigur”, a scris Zelenski pe Telegram. „Și sper că forța noastră comună, împreună cu America și prietenii noștri europeni, va constrânge Rusia la o pace reală.”

Chiar înainte de declarațiile lui Trump de duminică, Zelenski avea deja sarcina dificilă de a repara daunele aduse perspectivelor de securitate ale Ucrainei în urma summitului Trump-Putin de vineri din Alaska.

Liderii europeni vor reafirma luni sprijinul lor pentru integritatea teritorială a Ucrainei și vor argumenta împotriva oricărui plan de schimb de teritorii care ar recompensa agresiunea Rusiei. Ei vor căuta, de asemenea, mai multă claritate în privința garanțiilor de securitate pe care SUA sunt dispuse să le ofere în eventualitatea unei înțelegeri.