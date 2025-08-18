urșii, tot mai prezenți în avrig. primar: ,,oamenii s-au obișnuit. nu mai sună la 112” / foto

Aparițiile urșilor în Avrig au devenit un fenomen tot mai des întâlnit. Primarul orașului, David Adrian Dumitru, atrage atenția că situația nu mai este una izolată, ci o realitate cu care comunitatea trebuie să conviețuiască.

Sursa foto: Facebook/Adrian David

„Prezența urșilor în localitate și pe Valea Avrigului a devenit o realitate constantă. Până acum, animalele pe care le-am întâlnit au fost relativ docile, nu au provocat pagube majore și, după ce le-am alungat, am reușit să restabilim liniștea pentru o perioadă. Dar, în mod clar, numărul lor este tot mai mare și aceasta este o problemă serioasă pentru comunitatea noastră”, a explicat primarul.

În ultima perioadă, mai multe cazuri au fost surprinse de locuitori sau de camerele de supraveghere. Pe 3 august, un pui de urs a fost filmat alergând singur pe strada Samuel Brukenthal, în plin centrul orașului, în jurul orei 03:00.

Recent, un alt urs a fost surprins de camerele de supraveghere în curtea unui locuitor de pe strada Șerbota, în jurul orei 22:00, pe 12 august. Imaginile arată animalul rătăcind prin curte, fără a fi agresiv, dar prezența sa în zonele locuite confirmă îngrijorările primarului și ale comunității.

Pe 15 august, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert după ce un urs a fost semnalat pe Valea Avrigului. Echipaje SMURD s-au deplasat la fața locului pentru a preveni incidentele, iar oamenii au fost sfătuiți să evite zona și să nu se apropie de animal.

David Adrian Dumitru subliniază că, deși situația este gestionabilă pentru moment, creșterea frecvenței aparițiilor urșilor necesită măsuri eficiente și o atenție sporită din partea autorităților și a comunității. „Oamenii învață să conviețuiască cu aceste animale. Noi, încercăm să găsim în același timp, soluții care să protejeze oamenii și să nu le pună în pericol viața”, a mai adăugat edilul.