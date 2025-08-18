vești bune pentru elevii navetiști din sibiu: vor avea transportul decontat

Consilierii județeni vor aproba, în ședința de la finalul lunii august, suma forfetară lunară pe care o vor primi elevii navetiști, care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu, pentru transport.

Elevii din județul Sibiu, care nu sunt școlarizați în localitatea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public, de curse școlare ori de transport cu mijloace de transport aparținând unităților de învățământ sau consiliilor locale, vor primi bani pentru decontarea navetei. Mai precis, Consiliul Județean va stabili, pentru noul an școlar, o sumă forfetară de 0,38 lei/kilometru, pentru fiecare elev.

„Se stabilește suma forfetară pe zi aferentă fiecărei tranșe de 1 kilometru pe distanța de la 1 la 50 de kilometri, dus-întors, de care beneficiază, în anul școlar 2025-2026, fiecare elev din județul Sibiu, care nu este școlarizat în localitatea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public, de transport de tip curse școlare sau de transport cu mijloacele de transport aparținând unităților sau consiliilor locale”, se arată în proiectul de hotărâre ce va ajunge pe masa consilierilor județeni.

Valoarea unitară lei/km aferentă sumei forfetare a fost calculată astfel: suma tarifelor medii de călătorie de pe fiecare traseu s-a împărțit la numărul de trasee și a rezultat media aritmetică a tarifului de călătorie mediu, inclusiv TVA. Tariful mediu de călătorie pentru toate cele 35 de trasee județene este de 0,38 lei/km, inclusiv TVA.

Decontarea costurilor pentru facilitățile de transport acordate elevilor se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației.