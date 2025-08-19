csu sibiu a bătut în cuie primele meciuri amicale. jucăm cu ”vecinii”

Echipa de baschet masculin CSU Sibiu va disputa primele jocuri amicale la finalul acestei luni, la Tg. Mureș, contra echipei locale CSM.

CSU Sibiu a stabilit primele amicale ale perioadei de pregătire din această vară. Astfel, ”vulturii” vor disputa o ”dublă” la Tg. Mureș, contra CSM pe 29 și 30 august.

Prima apariție publică în Sala Transilvania este stabilită pe data de 3 septembrie, când CSU va întâlni pe CS Vâlcea 1924, echipă care va juca în acest sezon în FIBA Europe Cup.

Pentru CSU va urma Memorialul ”Elemer Tordai”, pe care îl va organiza la Sibiu în perioada 9-10 septembrie. Până acum au confirmat participarea CSM Tg. Mureș și CSM Tg. Jiu și se mai caută a patra echipă.

Echipa pregătită de Geert Hammink va mai disputa probabil și alte jocuri de verificare până la startul sezonului viitor.