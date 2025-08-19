adrian echert în vizită în moldova. discuție cu primarul municipiului cahul / foto

Adrian Echert, reprezentant USR Sibiu, a efectuat recent o vizită la Cahul, municipiu situat în sudul Republicii Moldova, considerat un centru strategic pentru întreaga regiune.
În cadrul deplasării, Echert s-a întâlnit cu primarul Nicolae Dandiș, aflat la al treilea mandat, și a discutat despre dezvoltarea comunității, implicarea tinerilor și responsabilitatea în administrația publică.
„Cahul a devenit un centru cultural, economic și academic important, iar oamenii și autoritățile locale muncesc cu dedicare pentru progresul comunității”, a declarat Adrian Echert.
Discuțiile au abordat și provocările geopolitice cu care se confruntă Republica Moldova, în contextul influenței rusești tot mai prezente în regiune. Echert a subliniat importanța conștientizării valorii libertății și democrației, afirmând că acestea trebuie apărate chiar și în momente dificile.
