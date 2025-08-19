avertizare ro-alert în 14 localități din județul sibiu: ploi torențiale, vânt de 90 km/h și grindină

Mai multe localități din județul Sibiu sunt vizate de o avertizare de cod portocaliu de furtună. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu valabilă în 19 august, în intervalul orar 17:40-18:40 în următoarele localități din județul Sibiu: Mediaș, Copșa Mică, Șeica Mare, Axente Sever, Slimnic, Târnava, Moșna, Brateiu, Nocrich, Bârghiș, Vurpăr, Valea Viilor, Alțâna, Mihăileni. A fost transmis mesaj de avertizare RO-Alert pentru locuitorii din localitățile vizate.

În acest interval, sunt preconizate averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70…90 km/h), grindină de medii dimensiuni (2…3 cm).

ISU Sibiu atrage atenția populației să manifeste prudență și prevenție în toate acțiunile și activitățile desfășurate și să respecte următoarele măsuri preventive:

În cazul creșterii debitelor pe râuri sau pârâuri, sfătuim cetățenii să nu traverseze cursurile de apă și să se mențină la distanță de maluri.

În cazul vântului puternic, evitați trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau elementelor de construcție ce pot fi ușor dislocate.

Conducătorilor auto le recomandăm să evite deplasările în zonele afectate de inundații sau vizate de avertizări meteo.

Intră pe Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență “FII pregătit” și consultă ghidurile aflate la rubrica Fenomene Meteo Extreme.