banii pentru cadastrul gratuit s-au epuizat: terenurile dintr-o zonă a municipiului sibiu, reprogramate

În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, inițiat și finanțat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și desfășurat etapizat, pe sectoare, cetățenii beneficiază de înregistrare gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Primăria Municipiului Sibiu gestionează acest program pe plan local, în baza unor contracte de finanțare semnate cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI). Astfel, municipalitatea a contractat o firmă specializată – S.C. Topo Land GIS S.R.L – pentru elaborarea documentațiilor cadastrale necesare pentru înregistrare și, împreună cu aceasta, preia documentele de la proprietarii acestor imobile terenuri.

În cadrul finanțării nr. IX din acest Program Național, apelul a fost adresat cetățenilor care dețin imobile-terenuri în sectoarele cadastrale cu nr. 2,5,6,7,8 și 9. Până în prezent au fost realizate documentațiile tehnice pentru sectoare cu nr. 5,6,7,8 și 9, acestea fiind deja afișate spre verificare la avizierul Primăriei Sibiu.

Având în vedere faptul că prin serviciile prestate pentru sectoarele 5, 6, 7, 8 și 9 sumele disponibile în cadrul contractului încheiat cu S.C. Topo Land GIS S.R.L s-au epuizat, este necesară amânarea înregistrării cadastrale a imobilelor din sectorul nr. 2, situat în zona dintre cartierele Viile Sibiului și Veteranii de Război . Îi asigurăm pe cetățenii interesați că aceste proprietăți vor fi incluse în următorul contract de finanțare pe care Primăria Sibiu îl va încheia până la finalul acestui an cu OCPI.

Vom reveni cu un anunț în momentul în care va fi încheiat noul contract de finanțare, precum și noul contract de prestări servicii pentru înregistrarea cadastrală a imobilelor.