bloom tour lansează excursii de toamnă la istanbul cu plecare din sibiu

Toamna vine cu o invitație de nerefuzat pentru sibienii care iubesc călătoriile: o excursie de șase zile în fascinantul Istanbul, orașul în care Europa și Asia se îmbrățișează într-un amestec spectaculos de istorie, cultură și savoare. Plecarea se face din Sibiu, cu transfer disponibil și din Alba Iulia, Mediaș, Deva și Râmnicu Vâlcea, într-un program gândit special Bloom Tour pentru confortul și curiozitatea celor care vor mai mult de la o vacanță. Explorează mai jos oportunitățile oferite în excursii de toamnă la Istanbul.

Drumul spre Istanbul – începutul unei experiențe autentice

Călătoria începe cu un drum confortabil cu autocar de 4 stele, o ocazie bună pentru participanți să se cunoască și să intre în atmosfera orientală a excursiei.

Sosirea în metropola dintre două lumi

Ajunși în Istanbul, participanții sunt cazați la hoteluri de 4 stele și beneficiază de timp de odihnă. Prima seară include o vizită relaxantă la Marele Bazar – un loc legendar pentru pasionații de cumpărături, bijuterii lucrate manual, mirodenii exotice și suveniruri.

Istanbulul istoric, trăit pe îndelete

Ziua a treia este dedicată obiectivelor clasice care definesc Istanbulul: Hagia Sofia, Moscheea Albastră, Hipodromul Constantinopolului și mausolee pline de povești. Prânzul se transformă într-o experiență gastronomică de neuitat – într-un restaurant pescăresc unde fiecare își alege peștele, care este apoi gătit pe loc. După-amiaza este liberă pentru explorare personală sau shopping.

Trecut și prezent, tradiție și modern

Ziua a patra îi poartă pe călători prin zonele moderne și artistice ale orașului. Se vizitează Piața Taksim și strada Istiklal, una dintre cele mai dinamice artere comerciale ale Istanbulului, dar și biserica Sf. Anton de Padova. Prânzul este servit într-un loc cu adevărat special: primul restaurant acreditat din Istanbul, deschis în anul 1888. După-amiaza, participanții pot urca în Turnul Galata pentru o panoramă spectaculoasă asupra orașului.

Two happy traveler young woman with yellow dress looking and choosing amazing colorful oriental Persian and Turkish traditional local old carpets in an open-air authentic and antique dealer carpet store and shopping at touristic souvenir gift shop locates in the old town of Cappadocia, Goreme, Nevsehir, Turkey

O croazieră de poveste pe Bosfor

În penultima zi, excursia continuă cu o sesiune de cumpărături în piețele locale și cartierele autentice, mai puțin frecventate de turiști. Seara este rezervată pentru un moment de neuitat: croaziera pe Bosfor, însoțită de o cină festivă și spectacol tradițional.

Ultimul popas: Edirne, gusturi locale și drum spre casă

În drumul de întoarcere, grupul face un popas în Edirne, unde vizitează Bazarul Ali Pașa și servește un prânz cu specific local: faimosul ciğer tava (ficat prăjit), o specialitate turcească apreciată de gurmanzi.

Informații utile:

🔹 Perioada: plecări în septembrie, octombrie și noiembrie

🔹 Durata: 6 zile / 5 nopți (1 noapte în autocar + 4 nopți cazare)

🔹 Preț: 490 € / persoană

🔹 Rezervări: 0730 351 534

🔹 Organizator: Bloom Tour – turism cu stil

🔹 Contact: bloomtour@yahoo.com /

FACEBOOK : https://www.facebook.com/profile.php?id=61576571383015

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/bl00m_t/

Ce este inclus:

✔️ Transport cu autocar 4*

✔️ Cazare 4–5* în Istanbul

✔️ Mic dejun zilnic tip bufet

✔️ Tururi ghidate cu însoțitor de grup

✔️ Degustare la Edirne

Nu sunt incluse:

❌ Prânzuri (20–30 €/zi)

❌ Cină festivă pe Bosfor (50 €/persoană)

❌ Intrări la obiective (ex: Turnul Galata – 19 €)

❌ Asigurare medicală și storno

Pentru sibienii dornici de o evadare între lumi, Istanbulul promite o experiență completă – de la istorie și cultură, la savori și apusuri pe Bosfor. O excursie care nu doar că oferă relaxare, ci lasă în urmă povești și amintiri care merită spuse mai departe.