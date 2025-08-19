ce poți face la târgul olarilor 2025 din sibiu: vezi, învață, creează

Târgul Olarilor, cel mai longeviv eveniment cultural al Sibiului, își va redeschide porțile pe 6 și 7 septembrie 2025, în iconica Piață Mare din centrul orașului. Aflat la cea de-a 59-a ediție, Târgul Olarilor 2025 celebrează arta tradițională a olăritului, reunind peste 100 de olari și familii de meșteri din centre de prestigiu, atât din țară, cât și din străinătate.

Târgul Olarilor rămâne o manifestare de referință în peisajul cultural al județului Sibiu și al întregii Transilvanii. În weekendul 6–7 septembrie 2025 manifestarea aduce în Piața Mare din Sibiu tradiția olăritului.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, în parteneriat cu Complexul Național Muzeal ASTRA, și este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu.

Meșteri din centre cunoscute precum Corund, Braniștea, Horezu, Vădastra, Marginea și nu numai, vor expune creații tradiționale și moderne: oale, ulcele, blide, căni, clopoței, cahle de sobă, vaze și chiar instrumente muzicale din ceramică. Diversitatea produselor, atmosfera autentică de târg și contactul direct cu meșterii olari transformă acest eveniment într-o experiență unică pentru publicul larg.

Pe lângă expoziția cu vânzare, vizitatorii sunt invitați să participe la demonstrații live de olărit la roată, dar și la ateliere interactive, unde pot învăța să modeleze lutul și să decoreze obiecte ceramice. Astfel, Târgul devine nu doar un spațiu al comerțului și tradiției, ci și al învățării și creativității.

Programul evenimentului:

Târgul Olarilor se desfăşoară în zilele de 6 şi 7 septembrie 2025, în Piaţa Mare din Sibiu, şi este deschis vizitatorilor între orele 8.00 – 22.00.

Acțiunile CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu sunt posibile cu finanțarea acordată de Consiliul Judeţean Sibiu.

Acţiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu