clinica dent estet din sibiu – excelență în stomatologie pentru întreaga familie

Expertiza medicală, tehnologia avansată și grija pentru pacient definesc clinica dentară DENT ESTET din Sibiu. Localizată pe strada Moldovei nr. 1A, această clinică stomatologică Sibiu oferă servicii complexe pentru adulți și copii, folosind echipamente digitale de ultimă generație și abordări moderne în stomatologie.

Hub de servicii complete stomatologice – „All-in-One® concept”

În 2018, DENT ESTET a inaugurat în Sibiu două clinici integrate, una pentru adulți și una pentru copii (DENT ESTET 4 KIDS). Reunind sub același acoperiș o gamă completă de tratamente stomatologice,de la imagistică până la implantologie și estetică dentară avansată, clinica stomatologică DENT ESTET Sibiu și-a câștigat rapid o poziție de lider în zonă.

Echipa DENT ESTET Sibiu

Echipa include 16 medici specializați în domenii precum implantologie, estetică dentară, ortodonție, endodonție, stomatologie laser și pedodonție. În plus, colaborarea cu MedLife Polisano consolidează experiența pentru pacient.

DENT ESTET Sibiu este în fruntea stomatologiei digitale prin aplicarea tehnologiilor de top:

Scanner intraoral 3Shape Trios Real Color pentru simulări 3D fidele;

Tomograf CBCT KaVo OP 3D™ pentru imagistică complexă;

Lasere stomatologice EPIC BIOLASE și Waterlase® pentru tratamente parodontologice precise și confortabile;

Microscopul LEICA M320 F12 pentru precizie în tratamente endodontice.

Aceste tehnologii permit conceperea planurilor de tratament cu un nivel ridicat de personalizare și predictibilitate, iar realizarea lucrărilor protetice în laboratorul de tehnică dentară avansată ASPEN asigură rapiditate și calitate în finalizarea planului de tratament.

Lider în stomatologie

În doar trei ani de la deschidere, clinicile DENT ESTET Sibiu au devenit lider de piață în zona centrală a României. În 2021, cifra de afaceri a fost de 9 milioane de lei, o creștere de 57% față de anul anterior.

Numărul pacienților a crescut și el: cu 30% mai mulți pacienți unici, și o creștere cu 70% a reabilitărilor orale complexe care includ implant dentar, lucrări protetice premium (coroane, fațete), albire dentară și tratamente estetice.

Servicii oferite în Sibiu:

Detartraj: profilaxia dentară începe cu detartrajul profesional, parte esențială pentru sănătatea orală și prevenția bolilor parodontale;

profilaxia dentară începe cu detartrajul profesional, parte esențială pentru sănătatea orală și prevenția bolilor parodontale; Albire dentară: clinica stomatologică oferă tratamente de albire dentară cu tehnologii moderne, eficiente și sigure.

DENT ESTET 4 KIDS Sibiu

Clinica dentară dedicată exclusiv copiilor se diferențiază prin design prietenos și personal specializat ce are competențe psihologice pentru tratarea copiilor anxioși.

Preț implant dentar și alte servicii stomatologice

Pe site sunt afișate prețuri pentru tratamentele cu implant dentar, precum și pentru albire dentară, ortodonție digitală, alignere, fațete, protetică și profilaxie dentară.

Abordare centrată pe pacient

Fiecare pas terapeutic este ghidat de o abordare holistică. De la folosirea scannerelor 4D (MODJAW), până la tomografie și lasere, tehnologia este transpusă permanent în serviciile stomatologice cu scopul de a crește confortul și siguranța pacientului.

De asemenea, investițiile în formarea echipei medicale din Sibiu, prin participarea medicilor la conferințe internaționale de specialitate, la workshop-uri și cursuri organizate de Asociația Dental Office Managers, anunță o direcție clară: excelența profesională continuă.

Dacă ești în căutarea unui dentist în Sibiu, fie pentru un simplu detartraj, albire dentară, sau chiar implant dentar, clinica stomatologică DENT ESTET din Sibiu se poziționează ca cea mai modernă și complet echipată alegere: echipă multidisciplinară, tehnologie de vârf și un mediu prietenos pentru întreaga familie.

Aici, fiecare zâmbet este tratat cu atenție, profesionalism și echipamente de ultimă generație, de la diagnosticul digital până la realizarea lucrărilor complexe.