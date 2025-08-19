clipe de groază pe vasile aaron: mașină cuprinsă de flăcări

O mașină a luat foc pe strada Vasile Aaron din Sibiu. Pompierii au reușit să salveze autoturismele din apropiere.
Pompierii sibieni au intervenit de urgență, marți dimineața, pe strada Vasile Aaron din municipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la un autoturism.
„La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. În urma incendiului a fost afectată partea din față a autoturismului. S-a reușit salvarea autoturismelor din apropiere. Din fericire nu au fost înregistrate victime”, spune Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Incendiul a fost cauzat de un scurtcircuit electric produs la compartimentul motor al autoturismului.
