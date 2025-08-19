concluziile după întâlnirea de la casa albă: zelenski dispus să se vadă cu putin, franța și germania cer noi sancțiuni pentru rusia / video

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că are „cele mai mari îndoieli” în privința dorinței reale de pace a președintelui rus Vladimir Putin, acuzând Moscova că își intensifică ofensiva militară în Ucraina. „Astăzi, în fapte, Rusia continuă războiul, îl intensifică. Ea poartă un război împotriva civililor ucraineni și nu dă niciun semnal de voință sinceră de pace”, a afirmat Macron, citat de AFP.

Liderul francez a subliniat că experiența ultimilor 15 ani arată că „de fiecare dată când Putin crede că poate câștiga prin război, nu negociază pacea”. Macron a reafirmat necesitatea de a opri masacrele și de a obține un armistițiu cât mai curând, precizând că obiectivul Franței și al aliaților este apărarea suveranității Ucrainei și garantarea securității europene. De asemenea, Macron a menționat posibilitatea organizării unei reuniuni cvadrilaterale între Vladimir Putin, Volodimir Zelenski, Donald Trump și reprezentanți europeni.

În paralel, cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că Ucraina nu ar trebui să fie forțată să cedeze regiunea Donbas. „Cererea Rusiei ca Kievul să cedeze părțile libere ale Donbasului corespunde, spus pe șleau, unei propuneri ca Statele Unite să fie nevoite să renunțe la Florida”, a declarat Merz, după discuțiile de la Casa Albă. El a precizat că Trump și Putin urmează să se întâlnească în următoarele două săptămâni și că SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate Ucrainei, coordonate cu europenii.

Macron a menționat și posibilitatea intensificării sancțiunilor împotriva Rusiei, în cazul în care negocierile de pace eșuează, salutând colaborarea SUA cu europenii în privința garanțiilor de securitate pentru Ucraina. „Dar dacă acest proces va fi refuzat, va trebui să creștem sancțiunile și să adoptăm o poziție care va pune mai multă presiune asupra părții ruse pentru a reveni la masa negocierilor”, a afirmat Macron.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru orice format de întâlnire cu Rusia și că inițiativa pentru o eventuală întâlnire bilaterală a venit din partea lui Putin. El a subliniat că Statele Unite și liderii europeni au transmis semnale importante privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, iar detaliile acestora vor fi stabilite în următoarele zece zile.