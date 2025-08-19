dascălii continuă protestele: participă și cadre didactice de la sibiu

Sindicaliștii din Educație continuă protestele aproape zilnic până în data de 8 septembrie, atunci când va începe și noul an școlar. De la Sibiu, la fiecare miting participă câte trei, patru persoane, iar la marșul din data de 8 septembrie vor participa 200 de cadre didactice sibiene.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație

„SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” condamnă ferm

declaraţiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora norma didactică de predare ar fi

scăzut în ultimii ani. Acestea susțin că afirmația este complet falsă, lipsită de orice fundament. Drept urmare sunt anunțate proteste și pichetări în perioada 19 august – 8 septembrie.

„Am participat la fiecare protest ca și până acum și vom vedea ce urmează în septembrie. Până acum, am fost de trei ori, mergem prin rotație. Avem aprobare în fața ministerului pentru 150 de persoane, iar în perioada următoare urmează să stabilim cine pleacă – în jur de 3-4 persoane de la Sibiu. Sibiul a participat în fiecare săptămână, de la începutul protestelor. Pe 8 septembrie sunt planificate patru autocare, cu cel puțin 200 de persoane”, a declarat Leonard Stancu, președintele SIP Sibiu.

În acest context, protestele celor trei federaţii din educaţie vor continua și în

săptămânile viitoare, după următorul program:

19 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

20 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 12.00;

21 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

22 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

25 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

26 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

27 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 12.00;

28 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

29 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

3 septembrie – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 12.00;

3 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

4 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

5 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

8 septembrie – Miting și marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, în intervalul 11.00 – 16.00.