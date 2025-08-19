de la vorbe… la blindate: fabrica automecanica mediaș pornește producția cobra ii / video

Producția blindatelor Cobra II demarează la Mediaș: România începe să-și fabrice propriile 4×4.

România face un pas important în consolidarea industriei sale de apărare, odată cu lansarea producției de serie a blindatelor 4×4 Cobra II la Mediaș. Linia de fabricație se află în cadrul Parcului Industrial Mediaș, la Automecanica SA, companie cu o tradiție de peste 80 de ani în domeniul militar.

Proiectul este realizat printr-un parteneriat între Automecanica și compania turcă Otokar, care a dus la înființarea unei companii mixte, SAROM, cu o structură egală de acționariat. SAROM va coordona producția locală și transferul de tehnologie, asigurând integrarea componentelor fabricate în România.

Primele 278 de blindate vor fi produse în Turcia și apoi livrate pentru integrare la Mediaș, în timp ce restul de 781 de unități vor fi fabricate integral în România. Facilitatea de la Mediaș dispune de tehnologie modernă și spații extinse, pregătite pentru producția de serie.

În paralel, Automecanica Mediaș este implicată și în producția vehiculelor blindate Lynx, printr-un parteneriat cu grupul german Rheinmetall.

Demararea producției blindatelor Cobra II reprezintă o realizare strategică pentru România, contribuind la creșterea autonomiei în domeniul apărării și la integrarea tehnologiilor moderne în dotarea Armatei Române.