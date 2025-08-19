descongestionarea transfăgărășanului: drdp amenajează parcări noi mai jos de bâlea lac și zone de belvedere și picnic

În lunile de vară, traficul pe Transfăgărășan atinge cote ridicate de aglomerație. Pentru a gestiona mai eficient acest flux, DRDP Brașov a inițiat un proiect aflat în prezent în faza de elaborare a studiului de fezabilitate, care prevede amenajarea unor parcări noi, locuri de picnic și zone de belvedere.

Pentru decongestionarea traficului pe Transfăgărășan, atât Primăria Cârțișoara, cât și DRDP Brașov au întocmit proiecte noi care prevăd parcări, zone de belvedere și de picnic.

„Există un proiect de modernizare în derulare. În prezent, se lucrează la faza de elaborare a studiului de fezabilitate, care prevede inclusiv crearea unor noi zone de parcare și puncte de belvedere. Totodată, se dorește amenajarea de locuri pentru picnic și parcări suplimentare mai jos de zona Bâlea Lac, astfel încât să se disipeze traficul turistic – unii vizitatori să se oprească mai jos, alții mai sus”, a declarat Robert Elekes de la DRDP Brașov.

Elekes precizează că studiul de fezabilitate vizează o zonă mai largă, nu doar cea de la Bâlea Lac. „Studiul de fezabilitate nu vizează doar zona Bâlea Lac, ci o arie mai largă, tocmai pentru a găsi soluții echilibrate de distribuire a vizitatorilor. În weekenduri și în mini-vacanțe apar cele mai mari probleme – este o zonă naturală protejată, cu un flux foarte mare de mașini, și nu putem face orice tip de amenajare. Este nevoie de un echilibru foarte atent între păstrarea mediului natural și nevoile de acces ale turiștilor”, a mai spus acesta.

Același proiect mai prevede instalarea unor panouri digitale la intrarea pe Transfăgărășan, care să-i informeze pe șoferi în timp real despre nivelul de aglomerație. „Totuși, indiferent de tipul de amenajări pe care le vom face, este posibil ca acestea să nu facă față în totalitate afluxului de turiști din perioadele de vârf”, a concluzionat Elekes.

