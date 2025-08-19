discuții despre înghețarea salariilor și pensiilor. ce spune ministrul investițiilor

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru,spune că își dorește ca după perioada „de stins incendii”, Guvernul să reîncurajeze creșterea economică pentru a reduce datoria publică. Afirmațiile au fost făcute când a fost întrebat dacă România ar trebui să înghețe salarii și pensii

Întrebat dacă Guvernul ar trebui să înghețe pensiile și salariile în cazul în care ar ajunge datoria publică la 70%, Dragoș Pîslaru a spus că indicatorul pe care se folosește la nivel european, mai ales pentru Zona Euro, dar și în general pentru sănătatea financiară a unei țări, este, de obicei, de 60% din PIB.

„Ceea ce cred că este important este să înțelegem cum poate scădea datoria publică. De crescut știm cum crește. Crește că te împrumuți și pentru că ai deficit bugetar. Ceea ce este pentru acest guvern crucial, este ca după această perioadă în care suntem oarecum în zona asta de stingere de incendii, să reîncorajăm creșterea economică. Când îți crește economia, se reduce în mod normal datoria publică. Asta ar trebui să fie una din căile de așezare. Adică îți reduci deficitul și pentru că economia crește, se întâmplă ce? PIB-ul, produsul intern brut crește și atunci procentul datoriei din produsul intern brut care crește devine mai mic. Deci nu scade datoria, ci procentul ei în PIB scade sub nivelul pe care îl considerăm relevant. Ceea ce cred eu că trebuie să facem este să fim siguri că nu creștem datoria publică decât pentru lucrurile pentru care țara chiar are nevoie”, a spus ministrul.

El precizează că nu mai trebuie folosiți banii naționali cât timp există fonduri europene disponibile.

„Ați văzut prognozele, nu suntem încă în recesiune. Există și voci care spun că suntem aproape acolo, o creștere foarte, foarte mică. Ceea ce e foarte important cu fondurile acestea europene, să creăm un pachet de stimul, intrând 15 miliarde de euro în economie ar trebui să se vadă rezultatele acestea. Sectorul de construcții bunăoare ar trebui să bubuie în perioada următoare”, a spus Pîslaru.

Reîntrebat despre pensii și salarii înghețate, Dragoș Pîslaru a spus că ceea ce el poate spune este că guvernul va lua măsurile necesare ca să putem, într-adevăr, să ajungem la creșterea economică și la ținerea în frâu a datoriei publice.