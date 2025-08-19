dispare derby-ul ardealului la baschet. csu sibiu: ”vom resimți lipsa”

U-BT Cluj nu va mai evolua în sezonul regular al Ligii Naționale de baschet masculin, astfel că pentru CSU Sibiu dispare ”derbyul Ardealului”.

Federația de Baschet a acceptat cererea depusă de U-BT Cluj, de a evolua direct în play-off-ul Ligii Naționale. Pentru CSU, vestea nu este deloc bună, pentru că fanii sibieni sunt văduviți de cel mai atractiv meci al sezonului din Sala Transilvania.

După 5 titluri consecutive și mai multe participări reușite în cupele europene, U-BT Cluj-Napoca și-a asigurat prezența în Liga ABA, o competiție regională puternică în care participă multiple echipe din Euroligă, EuroCup și Basketball Champions League. Astfel, Clujul a solicitat să joace direct în play-off, după modelul altor campionate.

În sezonul trecut, CSU a reușit surpriza, câștigând la Sibiu, 88-83 cu U-BT Cluj, în derby-ul Ardealului. Pentru sezonul viitor, singura șansă pentru un duel CSU – U-BT ar fi ca sibienii să se califice în play-off și cele două echipe să se încrucișeze în sferturile de finală sau eventual semifinale.

”Este adevărat că lipsa confruntărilor cu Clujul va fi resimțită. Aceste meciuri erau de fiecare dată foarte așteptate, atât de către suporteri, cât și din punct de vedere al atmosferei generale și chiar al impactului financiar” a spus directorul CSU, Andu Hanea.

U-BT Cluj este un model de organizare pentru Liga Națională de baschet masculin. ”În ceea ce privește campionatul, probabil interesul publicului va fi ușor diminuat prin absența echipei din Cluj, însă trebuie să fim corecți și să recunoaștem că, la acest moment, Clujul reprezintă un model de organizare și dezvoltare. Demonstrează că baschetul poate crește la un nivel foarte înalt în România și arată unde poate ajunge o structură sportivă construită pe un proiect solid, cu sprijin atât privat, cât și public. Pentru noi, acest lucru trebuie privit ca un reper și ca o motivație de a continua să construim” a mai spus conducătorul lui CSU Sibiu.

Federația nu a anunțat încă sistemul de desfășurare al sezonului următor al Ligii Naționale masculine. O regulă importantă despre care se discută des în ultimul timp este că se va juca obligatoriu cu minim 2 români pe teren, iar CSU și-a structurat lotul pentru a fi pregătit în acest sens.