efectul reorganizării din școli. știm exact câți profesori din sibiu rămân fără ore

Mai mulți profesori din județul Sibiu sunt afectați de reorganizările efectuate în cadrul unităților de învățământ. Unii dintre ei au rămas fără ore, iar alții trebuie să predea și la alte școli pentru a-și face norma.

Potrivit noilor prevederi, profesorii din învățământul preuniversitar vor preda, odată cu începerea noului an școlar, cu două ore în plus pe săptămână. Norma didactică va crește astfel de la 18 la 20 de ore, fapt ce va genera restrângeri de activitate. Pe scurt, mai mulți profesori fie vor rămâne fără ore, fie vor trebui să predea și la alte școli decât cele la care au prins post.

Șase profesori rămân fără ore

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Sibiu a centralizat datele transmise de conducerea unităților de învățământ din tot județul ca urmare a reorganizării școlilor și constituirii formațiunilor de studiu. Șase profesori sunt în situația de restrângere de activitate, ceea ce înseamnă că au rămas fără ore. De asemenea, alte 46 de cadre didactice sunt în situația de completare a normei didactice de predare, potrivit inspectorului școlar general , Emilian-Marius Novac.

ISJ transmite că va soluționa aceste situații, astfel că profesorii afectați sunt invitați să participe la ședința publică ce va avea loc în 21 august. Ședința va avea loc la Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” din Sibiu. Între orele 09:00 și 09:30, vor fi soluționate contestațiile învățătorilor și profesorilor de biologic, educație fizică și sport, educație plastică și educație muzeală, iar între orele 09:30 și 10:30, vor fi soluționate cele ale profesorilor de educație tehnologică, informatică și TIC, istorie – socio – umane, religie ortodoxă, geografie, fizică – chimie, matematică, limba și literatura română, limba latină, limba engleză și limba franceză.

