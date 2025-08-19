fetiță luată cu elicopterul de la bâlea lac. este inconștientă

O fetiță de 9 ani a fost găsită de salvamontiștii sibieni, în stare de inconștiență, la Bâlea Lac. Un elicopter a intervenit în zonă pentru a o transporta de urgență la spital.

Fetița era inconștientă când au ajuns la ea salvamontiștii. Ei i-au acordat primul ajutor, iar în paralel au solicitat sprijinul unui elicopter SMURD.

„Salvamontiștii sibieni au intervenit de urgență pentru acordarea primului ajutor unei fetițe de 9 ani, din județul Bacău, găsită inconștientă și cu traumatism cranio-cerebral în zona Bâlea Lac. La fața locului a fost solicitat elicopterul SMURD Mureș, care a preluat victima pentru transport rapid către o unitate spitalicească”, informează Dan Popescu, directorul Salvamont Sibiu.

În sprijinul acțiunii au intervenit și echipajul SMURD Argeș, precum și colegii salvamontiști din Argeș.