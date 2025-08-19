generația de aur a boxului sibian: acs pugilistic aduce patru trofee acasă de la memorialul „barna florian”

ACS PUGILISTIC SIBIAN a participat pe data de 16.08.2025 la competitia oficiala internationala “MEMORIALUL BARNA FLORIAN”, organizata de catre domnul TATAR Marius antrenor la BOX CLUB MOTORUL ARAD .
Lotul ACS PUGILISTIC SIBIAN a fost antrenat si atent selectionat de catre antrenorii clubului PANAINTE Adrian si OLTEANU Daniel si astfel s-au aliniat la start 14 sportivi la categorii difertite (juniori, tineret si seniori), dintre care:
- 2 sportivi nu au avut adversari la categorie de varsta si greutate, astfel: LACATUS Alexandru – copii 36kg si FILIP Sofia Maria-junioara 75kg;
- 6 sportivi au sustinut meciuri de sparing, astfel: RADU Ilie Agostino-cadeti 35kg, ZAMACAU Iacob-junior 57KG, LASCU Alexandru – junior 65kg, VOINEA Sebastian – junior 57kg, VOINEA Fabian-copii 40kg, MIHANCIU Matei-copii 28kg;
- 6 sportivi au boxat oficial astfel: VINTILA Daniel-junior 60kg, LASCU Daniel-junior 63kg, NEACSU Natalia – cadeti 43 kg, HILEAGA Bogdan-senior 70kg, SAMU Robert-junior 75kg, HILA Bogdan – junior 65kg.
La coltul ringului a fost delegat de catre conducerea clubului, titratul antrenor OLTEANU Daniel, insotiti pe parcursul evenimentului de catre membrul onorific MISCOI Dumitru.
Clubul obtine astfel patru cupe, respectiv rezultate notabile de LOC 1 pentru sportivii: VINTILA Daniel-junior 60kg, HILA Bogdan – junior 65kg, LASCU Daniel-junior 63kg si HILEAGA Bogdan- senior 70kg.
S-au obtinut medalii LOC 2 pentru: NEACSU Natalia – cadeti 43 kg si SAMU Robert-junior 75kg.
S-au mai remarcat la meciurile de sparing ca fiind sportivi cu potential si de perspectiva, urmatorii: MIHANCIU Matei-copii 28kg, LASCU Alexandru–junior 65kg, VOINEA Fabian-copii 40kg si mai ales prin castigare inainte de limita in prima repriza (RSC) urmatorii sportivi: RADU Ilie Agostino-cadeti 35kg si ZAMACAU Iacob-junior 57KG.
Conducerea clubului multumeste pe aceasta cale tuturor participantilor, organizatorilor, antrenorilor si sponsorilor oficiali care sustin neconditionat clubul.
