măgura cisnădie și-a prezentat lotul și noile obiective: din vechea gardă au rămas doar două jucătoare / video

Noua echipă a Măgurii Cisnădie care va evolua în sezonul viitor în Divizia A a fost prezentată marți de către conducerea clubului.

Conducerea echipei de handbal fete Măgura, alături de edilul Mircea Orlățan au susținut marți o conferință de presă la Sala Sporturilor din Cisnădie, în care s-au prezentat jucătoarele pentru sezonul 2025-2026 din Divizia A. Cu un buget redus de la 1,2 milioane de euro la doar 250.000 eur0, Măgura s-a înscris la startul Diviziei A, acolo unde și-a propus participarea la barajele de promovare.

Din lotul care a evoluat sezonul trecut la Liga Națională au mai rămas doar două jucătoare, pivotul Cynthia Tomescu și centrul Krisztina Toth. Majoritatea jucătoarelor noi provin de la CSS Sibiu și echipa de tineret a SCM Rm. Vâlcea.

”Clubul Măgura s-a schimbat, avem accentul pus pe sportul de masă, pe juniori, multe specialități care sunt la început, dar se va crea o emulație sportivă în oraș, astfel ca tinerii să își dezvolte abilitățile, să își petreacă timpul. Pentru Divizia A s-a creat o echipă omogenă, doar din românce, bugetul este cel pe care și-l permite orașul, cu bani știe oricine, haideți să vedem și cu bani puțini. Am încredere în Alex Weber, are experiență mare, are sufletul alături de oraș și echipă. Luptăm pentru atragerea de fonduri private, sunt convins că vom aduce sponsori” a declarat primarul Mircea Orlățan.

Președintele Alex Weber a anunțat și obiectivul echipei. ”Ne propunem participarea la barajul de promovare, în cazul în care vor fi două serii, câștigătoarele vor promova direct, iar locurile 2 merg la baraje. Ne propunem să fim acolo sus, cum am fost întotdeauna. Vom vedea care va fi valoarea competiției în al doilea eșalon, noi am fost familiarizați cu prima ligă, o luăm pas cu pas și încercăm să ne ridicăm nivelul. Sunt multe jucătoare tinere, încercăm să le ajut să facă pasul spre performanță” a anunțat și Weber.

Vineri, Măgura va disputa primul amical, contra lui Sepsi Sfântu Gheorghe, în deplasare. Va urma revanșa de la Cisnădie cu Sepsi dar și un alt amical cu Făgăraș.

LOT MĂGURA CISNĂDIE 2025-2026:

PORTARI: Andrea Albu, Alexandra Dumitriu (CSM Reșița), Andreea Ilie (SCM Rm. Vâlcea tineret);

EXTREME STÂNGA: Paula Micu (CSS Sibiu), Patricia Tâmplaru (SCM Rm. Vâlcea tineret)

INTERI STÂNGA: Lorena Blejusca (Cîtu Timișoara), Andreea Dina (SCM Rm. Vâlcea tineret), Cristina Ghinea (Gloria Bistrița)

CENTRI: Francesca Cioroianu (CSS Sibiu), Delia Onofrei (Sepsi Sf. Gheorghe), Krisztina Toth,

PIVOȚI: Cynthia Tomescu, Andreea Dina (SCM Rm. Vâlcea tineret), Cosmina Poplacean (CSS Sibiu)

INTERI DREAPTA: Aida Brumaru (SCM Rm. Vâlcea tineret), Lorena Postolache (Transilvania Brașov), Ana-Maria Stoia (CSS Sibiu)

EXTREME DREAPTA: Sorina Paraschiv (CSS Sibiu), Raluca Macovei (CSM Roman)