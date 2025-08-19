mercenarii lui potra, vor să fie eliberați. detaliul care le ”trădează” intențiile

Paisprezece inculpați din dosarul „mercenarilor” contestă măsurile preventive la ICCJ

Paisprezece dintre inculpații acuzați în dosarul „mercenarilor” coordonați de Horatiu Potra au contestat la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) măsurile preventive dispuse împotriva lor. Aceștia sunt cercetați pentru acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe.

Contestațiile au fost depuse după ce instanța a stabilit măsuri preventive care variază între arest la domiciliu, control judiciar și alte restricții legale menite să asigure desfășurarea anchetei și prevenirea oricăror riscuri. În documentele depuse la ICCJ, inculpații contestă legalitatea și temeinicia acestor măsuri.

Dosarul, care a atras atenția publicului prin acuzațiile de constituire a unei rețele de „mercenari” care ar fi încercat să acționeze împotriva ordinii constituționale, este în curs de soluționare de către instanța supremă. Procurorii au precizat că ancheta se află într-un stadiu complex, având în vedere numărul mare de persoane implicate și natura gravă a faptelor investigate.

Înalta Curte urmează să analizeze contestațiile și să decidă dacă măsurile preventive rămân în vigoare, vor fi modificate sau înlocuite cu alte măsuri mai puțin restrictive.

Autoritățile atrag atenția că toate procedurile se desfășoară conform Codului de Procedură Penală, iar deciziile instanței vor fi comunicate public imediat ce vor fi pronunțate.