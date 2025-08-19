operațiune rutieră de amploare la sibiu: pietoni și bicicliști, în vizorul poliției / foto

În perioada 18 – 24 august 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiudesfășoară activități de prevenire și control pentru impunerea respectării regulilor de circulație de către pietoni, dar și de către conducătorii trotinetelor și bicicletelor.
Acțiunile desfășurate au ca obiective principale creșterea vizibilității polițiștilor rutieri în teren, desfășurarea de activități cu caracter preventiv-educativ pentru participanții la trafic, consolidarea relaționării cu cetățenii, cu respectarea imaginii instituționale.
La nivelul județului Sibiu, polițiștii rutieri dar și cei din sistemul de ordine și siguranță publică ce dețin calitatea de polițist rutier, desfășoară în periada de referință ampleacțiuni în sistem integrat pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și reducerea riscului de producere a accidentelor grave pe drumurile publice din județ.
În cadrul acțiunii se urmărește și modelarea factorului uman prin abordarea unor discuții referitoare la riscurile generate de nerespectarea dispozițiilor legale incidente domeniului rutier.
Le recomandăm pietonilor:
Bicicliștilor și conducătorilor de trotinete le recomandăm:
