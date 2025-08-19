operațiune rutieră de amploare la sibiu: pietoni și bicicliști, în vizorul poliției / foto

În perioada 18 – 24 august 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu desfășoară activități de prevenire și control pentru impunerea respectării regulilor de circulație de către pietoni, dar și de către conducătorii trotinetelor și bicicletelor.

Acțiunile desfășurate au ca obiective principale creșterea vizibilității polițiștilor rutieri în teren, desfășurarea de activități cu caracter preventiv-educativ pentru participanții la trafic, consolidarea relaționării cu cetățenii, cu respectarea imaginii instituționale.

La nivelul județului Sibiu, polițiștii rutieri dar și cei din sistemul de ordine și siguranță publică ce dețin calitatea de polițist rutier, desfășoară în periada de referință ampleacțiuni în sistem integrat pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și reducerea riscului de producere a accidentelor grave pe drumurile publice din județ.

În cadrul acțiunii se urmărește și modelarea factorului uman prin abordarea unor discuții referitoare la riscurile generate de nerespectarea dispozițiilor legale incidente domeniului rutier.

Le recomandăm pietonilor:

➢ să traverseze strada doar prin locurile special amenajate și semnalizate corespunzător;

➢ să respecte semnificația semafoarelor electrice și să se asigure temeinic înainte de a traversa;

➢ să evite traversarea prin locuri nepermise sau alergarea pe trecerea pentru pietoni;

➢ să nu folosească telefonul mobil sau căști audio atunci când se angajează în traversare;

➢ să poarte haine deschise la culoare ori elemente reflectorizante pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă;

➢ să circule numai pe trotuar, iar acolo unde acesta lipsește, pe partea stângă a drumului, cât mai aproape de margine.

Bicicliștilor și conducătorilor de trotinete le recomandăm:

➢ Deplasați-vă pe pistele special amenajate, iar în lipsa acestora, pe partea dreaptă a drumurilor unde limita de viteză nu depășește 50 km/h;

➢ Nu circulați pe trotuare, decât dacă există indicatoare care permit acest lucru;

➢ Respectați viteza maximă de 25 km/h pentru trotinete și adaptați-vă permanent viteza la condițiile de trafic;

➢ Nu transportați pasageri;

➢ Evitați utilizarea telefonului sau a căștilor în timpul deplasării;

➢ Nu circulați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive;

➢ Acordați prioritate pietonilor și respectați regulile de circulație ca orice alt vehicul;