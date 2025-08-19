ordonanță de urgență pentru pnrr: veste importantă despre proiectele începute

Guvernul României clarifică, marți, situația proiectelor din fonduri PNRR, astfel încât să se poată continua derularea lor și să se accelereze absorția celor care sunt în finanțare, a spus premierul Ilie Bolojan.

Premierul Bolojan a spus, în privința ordonanței de urgență privind fondurile din PNRR, că aceasta clarifică în următoarele două săptămâni proiectele care vor rămâne în program.

Ulterior, după clarificarea tuturor aspectelor care țin de aceste proiecte, printr-o altă ordonanță care va fi publicată, va fi reglementată asigurarea finanțărilor și a fluxurilor financiare, în așa fel încât cea mai mare parte a acestor proiecte care sunt începute atât prin autoritățile locale, dar și prin ministere, să poată fi continuate.

Bolojan a precizat că până în a doua jumătate anului viitor aceste proiecte trebuie să fie închise.