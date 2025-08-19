precizări despre situația personalului auxiliar după comasarea școlilor din sibiu. vești bune, în general

Situația este tensionată în județul Sibiu înainte de începerea noului an școlar, din cauza măsurilor fiscal-bugetare care au condus la reorganizarea unităților de învățământ. Aproape 20 de școli și grădinițe urmează să fie comasate, iar directorii și personalul didactic auxiliar nu știu cu certitudine ce se va întâmpla cu funcțiile lor.

Opt unități de învățământ din Sibiu, cinci din Mediaș și câte una din UAT Avrig, Cisnădie, Agnita și Rășinari vor rămâne fără personalitate juridică. Asta înseamnă că vor deveni structuri ale altor școli. Inspectoratul Școlar Județean a transmis propunerile de comasare, iar Agenția Română de Asigurare a Calității Învățământului Preuniversitar (ARACIP) le-a acceptat. ISJ așteaptă acum emiterea ordinului de ministru, prin care ar urma să fie acceptată varianta de comasare propusă.

Nu rămân fără loc de muncă

Odată cu reorganizarea unităților de învățământ, directorii își vor pierde funcțiile. Reprezentanții ISJ spun că aceștia se vor întoarce la catedră și vor preda.

În ceea ce privește personalul didactic auxiliar, cum sunt secretarii, contabilii și administratorii de patrimoniu, situația este, deocamdată, destul de incertă. Vestea bună este că aceștia nu își vor pierde locurile de muncă, însă li se vor modifica contractele în conformitate cu noua organigramă, arată reprezentanți ai ISJ Sibiu pentru Ora de Sibiu. Până la noi reglementări, ei vor continua să lucreze în aceleași unități școlare ca și până acum.

Liderul Sindicatului Învățământului Preuniversitar Sibiu amintea, în urmă cu câteva zile, că „nimeni nu trebuie lăsat de izbeliște".