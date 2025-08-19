Serviciul de distribuție a gazelor naturaleva fi sistat joi, 21 august, în localitatea Cisnădie din jud. Sibiu
Pentru a permite Transgaz efectuarea unor lucrărispecifice la instalațiile proprii, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz joi,21 august, în intervalul orar 09:00-14:00, la consumatorii din localitatea Cisnădie.
Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.
În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).
Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori.
Ultima oră
- Se oprește gazul la Cisnădie: recomandări importante pentru populație 4 secunde ago
- De la vorbe… la blindate: fabrica Automecanica Mediaș pornește producția Cobra II / video 4 minute ago
- Clipe de groază pe Vasile Aaron: mașină cuprinsă de flăcări 19 minute ago
- Ajutor uriaș din Germania pentru Sibiu: donații pentru vârstnici, școli și persoane cu dizabilități / foto 46 de minute ago
- Adrian Echert în vizită în Moldova. Discuție cu primarul municipiului Cahul / foto 49 de minute ago